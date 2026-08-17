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Росія перекинула до Балтики фрегат із «Калібрами» та «Цирконами»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія перекинула до Балтики фрегат із «Калібрами» та «Цирконами»
Фрегат «Адмірал Касатонов» прибув до Балтійського моря
фото: росЗМІ

Ракетний корабель з'явився в регіоні слідом за есмінцем на тлі погроз Путіна країнам Заходу

Росія посилила військово-морську присутність у Балтійському морі, перекинувши туди сучасний ракетний фрегат «Адмірал Касатонов» зі складу Північного флоту. Корабель здатний запускати крилаті ракети «Калібр» і «Циркон». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Фрегат «Адмірал Касатонов» прибув до Балтійського моря через кілька днів після того, як там з'явився інший російський військовий корабель – есмінець «Адмірал Левченко».

«Адмірал Касатонов» ввели в експлуатацію у 2020 році. Він належить до класу «Адмірал Горшков» і вважається одним із сучасних військових кораблів російського флоту.

«За даними російських джерел, цей фрегат здатний запускати крилаті ракети «Калібр» і «Циркон» . Зовсім недавно його було задіяно для забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш», – уточнює Bild.

Німецьке видання звернуло увагу на час перекидання російських військових кораблів. Посилення присутності РФ у Балтійському морі відбулося на тлі публічних погроз російського диктатора Володимира Путіна країнам Заходу.

Путін пригрозив союзникам України «дзеркальними» діями у відповідь на санкції та інші заходи проти російського «тіньового флоту».

«Нещодавно (в Євросоюзі – ред.) додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально», – погрожував Путін, звертаючись до країн Заходу.

Офіційних пояснень Москви щодо причин перекидання військових кораблів до Балтійського моря наразі немає. Водночас Росія використовувала свої військові кораблі для супроводу танкерів і вантажних суден так званого «тіньового флоту».

Експерт із морської безпеки Моріц Брейк вважає, що такими діями Москва намагається створити невизначеність та підвищити ціну можливих заходів Заходу проти російського «тіньового флоту».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив західним країнам захопленням торговельних суден у відповідь на аналогічні дії проти російського флоту. За його словами, Москва готова діяти не лише в тих акваторіях, де будуть затримані судна РФ.

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Теги: росія путін флот РФ

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