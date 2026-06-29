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Повітряні сили назвали головну перешкоду для перехоплення ракет «Циркон»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Повітряні сили назвали головну перешкоду для перехоплення ракет «Циркон»
Повітряні сили пояснили особливості ударів ракетами «Циркон»
фото: naked-science

Росія збільшила застосування «Цирконів», знаючи про дефіцит української ППО

Російські ракети «Циркон», які атакують цілі за балістичною траєкторією, можуть бути перехоплені українською протиповітряною обороною. Водночас головною проблемою залишається дефіцит ракет до американських систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Росія спочатку проєктувала «Циркон» як протикорабельну ракету, однак нині вона застосовується і для ударів по наземних об'єктах. За його словами, попри заяви російської влади про нібито «гіперзвуковість» цієї ракети, її принцип застосування відрізняється.

«Піднімаючись на висоту понад 40 км, ракета на великій швидкості, бо там розріджене повітря, йде до своєї цілі і атакує вже як балістична ракета», – пояснив представник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що ракети такого типу здатні перехоплювати комплекси Patriot. Однак для цього необхідна достатня кількість ракет-перехоплювачів.

«Статистика говорить сама за себе - якщо є ракети до Patriot, то ракету можливо перехоплювати в тому чи іншому регіоні», - додав він.

Представник Повітряних сил також зауважив, що російські війська знають про дефіцит боєприпасів до систем Patriot в Україні та навмисно збільшують застосування «Цирконів».

Крім того, змінилася географія запусків цих ракет. Якщо раніше їх запускали переважно з території тимчасово окупованого Криму, то зараз їх застосовують і з північного напрямку. Це пов'язано з мобільністю берегового ракетного комплексу «Бастіон», який може змінювати райони бойового застосування.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point розраховує отримати перші ракети-перехоплювачі для системи протиракетної оборони Freya до кінця 2026 року. Компанія вже підписує угоду з європейським виробником щодо постачання інфрачервоної головки самонаведення, веде переговори про постачання радіочастотної головки самонаведення та уклала меморандум про співпрацю з мюнхенською компанією Hensoldt, яка надаватиме радар TRML-4D для нової системи протиракетної оборони.

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Теги: системи ППО Повітряні сили ЗСУ Україна балістичні ракети росія окупанти

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