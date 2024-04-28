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Розвідники знищили новітню радіолокаційну станцію ворога за $100 тис.

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідники знищили новітню радіолокаційну станцію ворога за $100 тис.
Радіолокаційна станція «Рєпєйнік»
фото ілюстративне

Переносну РЛС «Рєпєйнік» росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році

Воєнні розвідники 26 квітня виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога «Рєпєйнік». Про це повідомляє пресслжба ГУР МО.

Операцію провели бійці групи «Гуси 9» спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

Переносну РЛС «Рєпєйнік» росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.

Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Раніше українські оборонці вдарили по дороговартісній російській радіолокаційній системі (РЛС) 48Я6 К-1 «Подльот».

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.

Теги: росіяни окупанти ворог Часів Яр

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