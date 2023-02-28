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Хто і як допомагає українцям відкосити від призову: СБУ розкрила нові схеми (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто і як допомагає українцям відкосити від призову: СБУ розкрила нові схеми (фото)
СБУ

На Київщині викрито членів обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку

Служба безпеки України блокувала ще три схеми ухилення українців від призову. У ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону. Середня вартість таких «послуг» становила від 2 до 8 тис. дол. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Київщині викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку. 

У Вінницькій області знешкоджено групу осіб, які підробляли для своїх «клієнтів» медичні довідки із реквізитами лікарень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Серед організаторів схеми – викладач навчального закладу, лікар та «айтішник».

На Закарпатті затримано двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували «ухилянтам» втекти до ЄС через річку, яка знаходиться на межі кордону.

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У вартість «послуг» також входили рятувальні жилети для «безпечного» перетину рубежу.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;
  • медичні документи із ознаками підробки;
  • гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисників до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 369-2 (зловживання впливом).

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією і Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше прикордонники затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку.

Теги: війна росія призов до армії

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