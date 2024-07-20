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Російські дрони атакували медиків на Херсонщині: є постраждалі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські дрони атакували медиків на Херсонщині: є постраждалі
Росіяни обстріляли медиків
фото з відкритих джерел

Всі постраждалі лікарі в стані середньої тяжкості

Сьогодні зранку російські військові здійснили дві прицільні атаки дронами по бригадах швидкої допомоги на Херсонщині. Внаслідок цих терористичних дій постраждали троє медичних працівників. Про це інформує МОЗ.

«Терористи знов атакують медиків, коли вони надають допомогу мирним людям. Зранку на Херсонщині цілих дві таких прицільних атаки дронами по бригадах «екстренки»,– йдеться в повідомленні. 

Також в Херсонській ОВА уточнили, що атакували медиків дронами.

«У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої». Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників»,– зазначили в Херсонській ОВА.

Внаслідок цих терористичних дій постраждали троє медичних працівників: 26-річна фельдшерка у Білозерці та 32-річна фельдшерка і 63-річний водій«швидкої» в Антонівці. Усі вони отримали акубаротравми середньої тяжкості та зараз отримують необхідну медичну допомогу.

Ці атаки є черговим доказом цинізму та жорстокості російських окупантів, які нехтують нормами міжнародного гуманітарного права та продовжують тероризувати мирне населення України.

Нагадаємо, що уночі ворог атакував Нікопольщину, Дніпропетровської області. В результаті чого постраждали три жінки.

До слова, триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: водій військові населення

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