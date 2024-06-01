Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)

Для усунення наслідків атаки на Запоріжжя задіяні всі служби міста

Ворог цілив ракетами по обʼєкту енергетичної інфраструктури

Уночі російські окупанти атакували Запоріжжя. У місті пошкоджено десятки будинків та автівок. Тимчасово перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Із третьої ночі ворог ракетами цілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали», – заявив глава регіону.

За його даними, внаслідок атаки пошкоджено понад 20 жилових будинків і закладів соціальної сфери, а також автівки.

Крім того, тимчасово перекрито рух греблею ДніпроГЕС. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна – вул. Січі – вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.

«Дякую всім службам, які швидко відновлюють пошкоджене. Плануємо за декілька годин поновити рух», – додав Федоров.

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Унаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 1 червня пошкоджено понад 20 жилових будинків і закладів соціальної сфери фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.