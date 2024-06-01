Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)
Для усунення наслідків атаки на Запоріжжя задіяні всі служби міста
фото: Іван Федоров/Telegram

Ворог цілив ракетами по обʼєкту енергетичної інфраструктури

Уночі російські окупанти атакували Запоріжжя. У місті пошкоджено десятки будинків та автівок. Тимчасово перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Із третьої ночі ворог ракетами цілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали», – заявив глава регіону.

За його даними, внаслідок атаки пошкоджено понад 20 жилових будинків і закладів соціальної сфери, а також автівки.

Крім того, тимчасово перекрито рух греблею ДніпроГЕС. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна – вул. Січі – вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.

«Дякую всім службам, які швидко відновлюють пошкоджене. Плануємо за декілька годин поновити рух», – додав Федоров.

7 фото
На весь екран
Унаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 1 червня пошкоджено понад 20 жилових будинків і закладів соціальної сфери
фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Читайте також:

Теги: інфраструктура Запоріжжя Запорізька область обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціллю російських терористів в Одесі стала припортова інфраструктура
Росія атакувала Одесу балістичною ракетою
Вчора, 22:57
Задля того, щоби окупанти навіть не думали йти вглиб Запорізької області, побудуть ще більше захисних споруд
Голова ОВА запевняє: основні роботи зі зведення фортифікацій навколо Запоріжжя виконані
30 травня, 19:51
Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича
Удар РФ по «Епіцентру» в Харкові: поліція ідентифікувала батька восьмирічного Михайлика
28 травня, 08:58
Польща підіймала в небо винищувачі під час ракетного удару по Україні
Польща підіймала в небо винищувачі під час ракетного удару по Україні
26 травня, 09:10
В Севастополі нібито працює ППО
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про ракетну атаку
19 травня, 01:28
Розвідники дізналися імена російських пілотів, які обстрілюють територію України «Кинджалами»
Розвідка ідентифікувала окупантів, які обстрілюють «Кинджалами» Україну
11 травня, 12:14
Внаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві особи
Є травмовані, виникли пожежі: фото наслідків обстрілу Київщини
8 травня, 09:12
Зазначається, що вода все ще прибуває до економічно важливого Порту-Алегрі та сотень інших населених пунктів із дедалі драматичнішими наслідками
Нищівні повені та зсуви ґрунту в Бразилії: кількість загиблих зросла до 60 людей
5 травня, 23:29
Від ДСНС залучали 68 рятувальників
Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу
2 травня, 05:39

Події в Україні

Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)
Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)
На Донеччині загинув доброволець із Нідерландів
На Донеччині загинув доброволець із Нідерландів
Масований нічний удар по Україні: Зеленський показав відео наслідків
Масований нічний удар по Україні: Зеленський показав відео наслідків
Крилаті ракети атакували Львівщину: глава області повідомив деталі
Крилаті ракети атакували Львівщину: глава області повідомив деталі
Масований обстріл України: під удар потрапили дві теплоелектростанції (фото)
Масований обстріл України: під удар потрапили дві теплоелектростанції (фото)
Останній обмін полоненими був на межі зриву: омбудсман розповів подробиці
Останній обмін полоненими був на межі зриву: омбудсман розповів подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Новий тариф на світло з 1 червня 2024. Рішення уряду
18K
Шукатимуть дезертирів. Нардепи зареєстрували законопроєкт про створення Військової поліції
8801
Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post
6548
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
5120
Була у неволі два роки: з полону повернулася Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя
4542
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години

Новини

«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua