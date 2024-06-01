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Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані
Влада планує проводити консультації з фахівцями, щоб після відкриття рух дамбою ГЕС був безпечним
фото з відкритих джерел

Рух греблею гідроелектростанції тимчасово перекрито

Унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемаратону.

Як розповів Федоров, відновити трафік через ДніпроГЕС сподівалися за «лічені години», однак цього не вдалося зробити.

«Зараз у критичному стані перебуває ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії. Наразі перекритий повністю рух з лівого берега на правий. Для об'їзду використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки», – заявив  посадовець.

Влада планує проводити консультації з інженерами, проєктувальниками та іншими фахівцями, щоб після відкриття рух був безпечним. Федоров сподівається, що найближчими днями в ОВА зможуть дати відповідь мешканцям щодо відновлення логістики через ДніпроГЕС.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 1 червня завдали ракетних ударів по двох гідроелектростанціях (ГЕС) України.

Як відомо, в Запоріжжі через російські удари 1 червня тимчасвов перекрито рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця ж станція була атакована росіянами 22 березня 2024 року.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Теги: Іван Федоров Дніпровська ГЕС пожежа вибух росія окупанти Польща обстріл відео тривога системи ППО

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