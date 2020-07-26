Рятувальники евакуювали застряглих на Говерлі туристів з дітьми



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За уточненими даними, в групі перебувало четверо дітей Фото: ДСНС

Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик

У Карпатах завершилася операція з порятунку туристів, які через негоду не змогли спуститися з гори. Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою спеціальних транспортних засобів допомогли зійти з гори трьом дорослим та чотирьом дітям, 2007, 2013, 2018 та 2019 років народження.

«За уточненими даними, в групі перебувало четверо дітей», – додали в ДСНС.

Ще шестеро туристів вирішили самостійно спуститися до урочища Козьмещик, де вони залишили свій транспорт.

Нагадаємо, група з 13 туристів потрапила під зливу, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла. Вони не могли самостійно пересуватися, оскільки серед них були діти.

Згодом стало відомо, що у Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуйовують з гори Говерла групу туристів, серед яких є діти віком від півтора до 12 років.