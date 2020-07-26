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    Події в Україні

    Рятувальники евакуювали застряглих на Говерлі туристів з дітьми

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    За уточненими даними, в групі перебувало четверо дітей - Рятувальники евакуювали застряглих на Говерлі туристів з дітьми
    За уточненими даними, в групі перебувало четверо дітей
    Фото: ДСНС

    Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик

    У Карпатах завершилася операція з порятунку туристів, які через негоду не змогли спуститися з гори. Частину туристів евакуювали з Говерли до урочища Козьмещик.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Рятувальники за допомогою спеціальних транспортних засобів допомогли зійти з гори трьом дорослим та чотирьом дітям, 2007, 2013, 2018 та 2019 років народження.

    «За уточненими даними, в групі перебувало четверо дітей», – додали в ДСНС.

    Ще шестеро туристів вирішили самостійно спуститися до урочища Козьмещик, де вони залишили свій транспорт.

    Нагадаємо, група з 13 туристів потрапила під зливу, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла. Вони не могли самостійно пересуватися, оскільки серед них були діти.

    Згодом стало відомо, що у Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуйовують з гори Говерла групу туристів, серед яких є діти віком від півтора до 12 років.

    ДСНС діти рятувальники Карпати (гори) Говерла
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