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    Події в Україні

    Рятувальники попередили про ймовірність лавин у Карпатах

    Ймовірність сходження лавин підвищилася через снігопади
    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ймовірність сходження лавин у Карпатах. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства. «У зв’язку зі снігопадами, 14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у ньому. Нагадаємо, 8 січня з гори Плай
    • Сьогодні, 14:29
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    Ймовірність сходження лавин підвищилася через снігопади

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ймовірність сходження лавин у Карпатах. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.

    «У зв’язку зі снігопадами, 14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у ньому.

    Нагадаємо, 8 січня з гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об’ємом 1100 кубічних метрів. У результаті сходження лавини збитків не завдано.

    У французьких Альпах випала така кількість снігу, якої місцеві жителі не бачили останні 30 років.

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    ДСНС Івано-Франківщина рятувальники
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