Рятувальники попередили про ймовірність лавин у Карпатах
- Сьогодні, 14:29
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Ймовірність сходження лавин підвищилася через снігопади
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ймовірність сходження лавин у Карпатах. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.
«У зв’язку зі снігопадами, 14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у ньому.
Нагадаємо, 8 січня з гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об’ємом 1100 кубічних метрів. У результаті сходження лавини збитків не завдано.
У французьких Альпах випала така кількість снігу, якої місцеві жителі не бачили останні 30 років.