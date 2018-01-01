Рятувальники попередили про ймовірність лавин у Карпатах

Ймовірність сходження лавин підвищилася через снігопади

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про ймовірність сходження лавин у Карпатах. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства. «У зв’язку зі снігопадами, 14-15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - сказано у ньому. Нагадаємо, 8 січня з гори Плай