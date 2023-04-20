СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн

Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Про це повідомляє пресслужб СБУ.

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Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн.

Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

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Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів персональні санкції РНБО стосовно десяти церковнослужителів УПЦ МП, серед яких місце знайшлося й диякону Вадиму Новинському, який за сумісництвом є відомим проросійським олігархом. Проте за допомогою умілих юристів та нотаріусів бізнесмен провернув схему, за якої накладені санкції практично не спрацювали б, якби не контроперація СБУ та Мін'юсту.

Також 13 квітня СБУ через суд вдалося «арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату.