Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн
фото: пресслужба СБУ

Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Про це повідомляє пресслужб СБУ.

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн.

Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів персональні санкції РНБО стосовно десяти церковнослужителів УПЦ МП, серед яких місце знайшлося й диякону Вадиму Новинському, який за сумісництвом є відомим проросійським олігархом. Проте за допомогою умілих юристів та нотаріусів бізнесмен провернув схему, за якої накладені санкції практично не спрацювали б, якби не контроперація СБУ та Мін'юсту.

Також 13 квітня СБУ через суд вдалося «арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату. 

Читайте також: Страсна п'ятниця Вадима Новинського. Як зірвався хитрий план православного мільярдера
Теги: арешт Укртрансгаз Вадим Новинський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців
Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців
Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут
Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут
СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн
СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
21K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
13K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
9755
Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)
8240
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту