СБУ показала кадри знищення окупантів у Покровську

Воїни СБУ ліквідували 9,5 тис. окупантів

Спецпризначенці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську та його околицях. Відповідне відео показала СБУ, передає «Главком».

За останній рік оборони цього напрямку, воїни СБУ ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника, а також знищили та уразили:

255 танків;

433 ББМ;

343 артилерійські системи та РСЗВ;

78 засобів ППО;

12 засобів РЕБ/РЕР;

4 553 одиниці автотранспорту;

3 824 ворожі позиції та укріплення;

65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Як повідомлялося, за останній місяць бійці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України в Покровську та його околицях ліквідували понад 1500 окупантів. Також кожного дня воїни знищують понад 20 одиниць російської техніки.