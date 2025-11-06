СБУ показала кадри знищення окупантів у Покровську
Воїни СБУ ліквідували 9,5 тис. окупантів
Спецпризначенці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську та його околицях. Відповідне відео показала СБУ, передає «Главком».
За останній рік оборони цього напрямку, воїни СБУ ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника, а також знищили та уразили:
- 255 танків;
- 433 ББМ;
- 343 артилерійські системи та РСЗВ;
- 78 засобів ППО;
- 12 засобів РЕБ/РЕР;
- 4 553 одиниці автотранспорту;
- 3 824 ворожі позиції та укріплення;
- 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
Як повідомлялося, за останній місяць бійці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України в Покровську та його околицях ліквідували понад 1500 окупантів. Також кожного дня воїни знищують понад 20 одиниць російської техніки.
