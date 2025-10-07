Головна Світ Політика
Нова версія винуватих у війні з Україною? Кремль відреагував на скандальне інтерв’ю Меркель

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нова версія винуватих у війні з Україною? Кремль відреагував на скандальне інтерв’ю Меркель
Пєсков погодився з тезою про нібито деструктивну роль східноєвропейських країн
колаж: glavcom.ua

«Брюссель – заручник політики Варшави та країн Балтії»: Кремль прокоментував скандальну заяву Меркель

Кремль відреагував на заяву колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка припустила, що саботаж її мирної ініціативи щодо України з боку Польщі та країн Балтії міг «опосередковано спровокувати» початок повномасштабної війни. Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував ці слова Меркель на брифінгу, звинувативши Європейський Союз у тому, що він є «заручником» агресивної політики його східних членів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Ангела Меркель раніше заявила, що у 2021 році пропонувала виробити новий формат переговорів щодо України замість Мінських угод, але ця ініціатива нібито була заблокована.

Коментуючи це, Пєсков погодився з тезою про нібито деструктивну роль східноєвропейських країн.

«Очевидно, що по багатьох питаннях зовнішньої політики, на жаль, Європейський Союз, Брюссель, перебуває в положенні заручника оголтілої політики, яку проводять прибалтійські держави та Варшава. Тому можна собі уявити, що пані Меркель дійсно має рацію в цьому плані», – заявив Пєсков

Таким чином, Кремль використав слова колишньої канцлерки для просування наративу про те, що внутрішні розбіжності в ЄС та «оголтіла» антиросійська політика окремих членів НАТО стали однією з «нових версій» винуватців у розв'язанні агресії.

Нагадаємо, у своїй книзі та в інтерв’ю угорському онлайн-виданню Partizan ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що глобальні локдауни та карантинні обмеження вплинули на дипломатичний баланс і ускладнили проведення особистих зустрічей із російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Junge Freiheit.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель віднайшла зв’язок між пандемією Covid-19 та початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На її думку, пандемія змінила світову політику, обмеживши прямі контакти європейських лідерів із Володимиром Путіним, що ускладнило досягнення компромісів.

Як відомо, колишній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона звинуватила у зриві домовленостей Європи та Росії країни Балтії та Польщу, що нібито унеможливило переговори та спровокувало Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.lt

Моравецький назвав таку заяву необдуманою. Він сказав, що колишня канцлерка Німеччини завдала шкоди країнам Європи. «Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму інтерв'ю угорському подкасту Partizán довела, що входить до переліку німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди», – сказав він.

Раніше експрем'єрка Польщі Беата Шидло згадала, як Меркель «співпрацювала з Путіним як тільки могла», а нині переклала відповідальність на Польщу. 

Теги: Ангела Меркель Дмитро Пєсков війна росія

