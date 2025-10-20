«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту

За даними глави держави, найскладніша ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках

Українські військові відбили чотири населені пункти, які раніше захопили російські війська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський розповів про оновлену ситуацію на фронті, посилаючись на дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. «У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає «руских», там тільки наші війська, і всі спроби проходу «руских» були ліквідовані», – зазначив Зеленський.

За його словами, на Новопавлівському напрямку ситуація залишається складною. Окупанти тимчасово захопили вісім сіл на адміністративній межі з Дніпропетровською областю, однак українські сили відбили чотири з них і продовжують бої за решту.

Також президент повідомив, що на Сумському напрямку ситуація «трохи покращилася».

У червні Володимир Зеленський розповів, що російські війська намагалися наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровщини, але наступу не було, і українські сили тримають ситуацію під контролем.



Зеленський під час поїздки на Дніпропетровщину ознайомився з роботою програм підтримки ветеранів російсько-української війни. Особливу увагу він приділив проєкту Титани.UA, який допомагає захисникам і захисницям проходити реабілітацію та інтегруватися в цивільне життя. Також Дніпропетровська область першою впровадила сервіс «Я – ветеран», що надає понад 500 адміністративних послуг для ветеранів та членів їхніх родин.

Нагадаємо, Володимир Зеленський створив Новопавлівську сільську військову адміністрацію в Синельниківському районі Дніпропетровської області відповідно до закону «Про правовий режим воєнного стану». Рішення спрямоване на забезпечення належного управління та координації дій місцевої влади в умовах воєнного часу.