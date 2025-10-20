Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
ЗСУ відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною
фото: Генштаб ВСУ

За даними глави держави, найскладніша ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках

Українські військові відбили чотири населені пункти, які раніше захопили російські війська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський розповів про оновлену ситуацію на фронті, посилаючись на дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. «У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає «руских», там тільки наші війська, і всі спроби проходу «руских» були ліквідовані», – зазначив Зеленський.

За його словами, на Новопавлівському напрямку ситуація залишається складною. Окупанти тимчасово захопили вісім сіл на адміністративній межі з Дніпропетровською областю, однак українські сили відбили чотири з них і продовжують бої за решту.

Також президент повідомив, що на Сумському напрямку ситуація «трохи покращилася».

У червні Володимир Зеленський розповів, що російські війська намагалися наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровщини, але наступу не було, і українські сили тримають ситуацію під контролем.
 
Зеленський під час поїздки на Дніпропетровщину ознайомився з роботою програм підтримки ветеранів російсько-української війни. Особливу увагу він приділив проєкту Титани.UA, який допомагає захисникам і захисницям проходити реабілітацію та інтегруватися в цивільне життя. Також Дніпропетровська область першою впровадила сервіс «Я – ветеран», що надає понад 500 адміністративних послуг для ветеранів та членів їхніх родин.

Нагадаємо, Володимир Зеленський створив Новопавлівську сільську військову адміністрацію в Синельниківському районі Дніпропетровської області відповідно до закону «Про правовий режим воєнного стану». Рішення спрямоване на забезпечення належного управління та координації дій місцевої влади в умовах воєнного часу.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дніпропетровщина Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у Росії
Що демонструють «дронові санкції» СБУ
24 вересня, 16:47
Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
23 вересня, 11:00
Нині триває 1310-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 вересня, 07:35
Зеленський готовий підтримати Трампа на Нобелівку за припинення війни
Чи буде Україна підтримувати Нобелівку для Трампа? Відповідь Зеленського
9 жовтня, 12:48
Зеленський: Я думаю, що Росія боїться Tomahawk. Дуже боїться, бо це потужна зброя
Зеленський: я реаліст щодо Tomahawk, але ця зброя лякає Росію
18 жовтня, 01:04
Зеленський говоритиме про гарантії безпеки з Трампом
Зустріч Трампа та Зеленського: трансляція
23 вересня, 20:30
Золото досягло рекордного рівня
Ціни на золото та срібло б'ють історичні рекорди
30 вересня, 10:32
Президент зазначив, що Україна має напрацювання й технології, якими готова ділитися з партнерами
Президент і бізнес обговорили відкриття експортних платформ зброї
8 жовтня, 20:19
Улітку військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
18 жовтня, 20:57

Події в Україні

«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
«Відбили чотири села на межі з Дніпропетровщиною». Президент повідомив останні новини з фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2025 року
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2025

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua