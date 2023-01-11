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Координував диверсії на заході України: співробітник ФСБ отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Координував диверсії на заході України: співробітник ФСБ отримав підозру
Ворожий офіцер вербував громадян України переважно у соцмережах
СБУ

Куратора «здав» власний агент

Служба безпеки України встановила особу та отримала установчі дані на ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Цей шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема, окремого полку спеціального призначення «Азов». Також він «полював» за даними про діючих та колишніх співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Крім того – вивідував особливості форм та методів роботи української спецслужби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожий офіцер вербував громадян України переважно у соцмережах.

Слідство встановило, що у 2017 році зловмисник завербував киянина і після декількох завдань «законсервував» його до 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним. 

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах. Втім, контррозвідники Служби безпеки запобігли цьому і в результаті багатоетапної спецоперації затримали ворожого диверсанта в Чернівцях.

Наразі зрадника – громадянина України вже засуджено до 16 років за гратами. В ході слідчо оперативної роботи він «здав» свого куратора з ФСБ. За матеріалами СБУ йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Києві організаторів російської «фабрики тролів».

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Теги: війна СБУ ФСБ росія окупанти Україна

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