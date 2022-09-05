СБУ викрила у Харкові письменника, який заперечував існування України

Чоловік рік тому переїхав до Харкова

Письменнику-пропагандисту загрожує до п'яти років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала письменника з окупованої Горлівки, який у Харкові заперечував існування України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік рік тому переїхав до Харкова, а у березні цього року давав інтерв‘ю для російського каналу.

«Літературний діяч розповів, що саме українські військові вісіым років «бомбили та знищували» Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати «громадянський конфлікт», бо з 2014 року України як держави більше не існує», – йдеться у заяві.

Проросійського письменника-пропагандиста вдалося затримати та повідомити йому про підозру. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, на Харківщині двоє українців здавали окупантам позиції ЗСУ. Також СБУ впіймала на Харківщині «законсервованого» агента ФСБ.