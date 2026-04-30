Уражено російські катери, які охороняли Керченський міст (відео)

У результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок»

Противник поніс безповоротні та санітарні втрати

У ніч на 30 квітня 2026 силами та засобами Військово-морських сил було нанесено ураження корабельно-катерного складу РФ в районі Керченської протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

У результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок».

🇺🇦 ВМС України уразили катери рф, які охороняли Керченський міст



В результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер фсб рф «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати.



«В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати. Дані катери є ключовими одиницями берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наразі Кримський міст закритий для руху транспорту.

До слова, у ніч на 30 квітня мешканці російського Дзержинська повідомляли про вибухи та атаку на місцевий завод вибухових речовин. Аналітики припускають, що під прицілом цього разу міг бути ФКП «Завод імені Свердлова», що входить до російського ОПК.

Також у російській Пермі стався повторний вибух на нафтоперекачувальній станції. Після вибуху з'явився білий стовп диму. Пожежа на підприємстві лише посилилась.