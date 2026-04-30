Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уражено російські катери, які охороняли Керченський міст (відео)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: скриншот з відео

Противник поніс безповоротні та санітарні втрати

У ніч на 30 квітня 2026 силами та засобами Військово-морських сил було нанесено ураження корабельно-катерного складу РФ в районі Керченської протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

У результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати. Дані катери є ключовими одиницями берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наразі Кримський міст закритий для руху транспорту.

До слова, у ніч на 30 квітня мешканці російського Дзержинська повідомляли про вибухи та атаку на місцевий завод вибухових речовин. Аналітики припускають, що під прицілом цього разу міг бути ФКП «Завод імені Свердлова», що входить до російського ОПК.

Також у російській Пермі стався повторний вибух на нафтоперекачувальній станції. Після вибуху з'явився білий стовп диму. Пожежа на підприємстві лише посилилась.

Теги: Керченський міст Крим ВМС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua