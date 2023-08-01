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Сунак відповів, чому ніколи не їздить потягами «як решта громадян»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сунак відповів, чому ніколи не їздить потягами «як решта громадян»
Ріші Сунак не бажає їздити потягом
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак каже, що для нього цілком нормально використовувати гвинтокрил замість потяга, тому що він «керує країною»

Британці розкритикували прем’єр-міністра Великої Британії за те, що він використовує гелікоптери і літаки для коротких подорожей Британією, і закликали пересісти на потяг «як і решта нормальних громадян». Про це пише видання Star.

Ріші Сунака розкритикували під час поїздки до Шотландії 31 липня, коли він оголосив про збільшення видобутку нафти та газу в Північному морі. Активісти «зелених» закликали його відмовитися від викопного палива і почати економити бюджет країни. Активісти, які борються зі зміною клімату, кажуть, що джетсет Ріші без потреби викидає шкідливий CO2 в атмосферу.

Прессекретарка Ліберально-демократичної партії Вера Гобхаус взагалі лютувала: «Прем’єр-міністр просто не може з собою впоратися. Йому варто хоч раз сісти на поїзд, щоб побачити, як їздять решта нормальних британців і з чим нам доводиться миритись», – зазначила Гобхаус. «Коли ви сідаєте на приватні літаки до Саутгемптона та Дорсета, ви маєте розуміти, що у вас будуть проблеми», – додала вона.

Журналісти порахували, що в травні Сунак пролетів 70 миль (112 км – «Главком») з Лондона до Саутгемптона, замість того, аби користуватися потягом. У п’ятницю, 28 липня, він прилетів на розкішному гвинтокрилі Bell 429 GlobalRanger з Лондона до Честера (відстань близько 267 км – «Главком»), щоб відвідати приміщення онлайн-магазину Net World Sports.  Подорож, яка зайняла б лише на 10 хвилин довше поїздом, призвела до викидів більше тонни CO2 в атмосферу протягом найспекотнішого місяця, який був зафіксований у поточному році.

Натомість Ріші Сунак закликав критиків припинити обговорювати його способи пересування і сказав, що й надалі використовуватиме гелікоптери і літаків для коротких подорожей як «найефективніше використання свого часу».

Нагадаємо, весною парламент Британії розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака. Про це повідомляє видання The Guardian. 

Комісар Деніел Грінберг відкрив розслідування щодо прем'єр-міністра в четвер минулого тижня, повідомляється на веб-сайті комісара. У записі сказано лише, що він стосується параграфа шостого оновленого кодексу поведінки для депутатів, у якому сказано, що вони «повинні завжди бути відкритими та відвертими, заявляючи про будь-який відповідний інтерес до будь-якої роботи палати чи її комітетів».

Дружина Сунака, Акшата Мурті, вказана як акціонер компанії Koru Kids, яка входить до числа шести приватних постачальників послуг з догляду за дітьми, які, ймовірно, отримають вигоду від пілотної схеми, запропонованої в бюджеті минулого місяця, щоб заохотити людей стати нянями, при цьому 1200 фунтів стерлінгів пропонують тим, хто навчається саме через  цю компанію.

Виявляються. що 28 березня Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли говорив про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом зі зв’язків. 

Сунак не вказує пакет акцій Koru Kids своєї дружини у своєму так званому «реєстрі інтересів» як депутата, який депутати повинні негайно оновити. На Даунінг-стріт стверджували, що в цьому немає необхідності, оскільки Сунак вказав це в окремому реєстрі «міністерських інтересів». Втім слідчі хочуть достеменно перевірити чи не має  Сунак додаткового інтересу у лобіюванні змін у системі догляду за дітьми. 

Читайте також: Велика Британія продовжує торгувати із Росією: розслідування The Times

Теги: міністр бюджет потяг Велика Британія активісти Ріші Сунак подорож

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