На Одещині пацієнти психоневрологічного інтернату працювали за цукерки й цигарки

Одну пацієнтку через напад агресії, який стався в неї напередодні, помістили в ізольоване приміщення

Відповідно до свідчень деяких пацієнтів, санітарні працівники залучають їх до робіт на території та в підсобному господарстві установи проти їхньої волі

Під час перевірки Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату на Одещині були виявлені серйозні порушення умов утримання пацієнтів. В ході інспекції виявлено, що деяких пацієнтів помістили до ізольованих приміщень, а також змушували виконувати роботу в закладі у взаємодії заради «винагороди» у вигляді цукерок та цигарок. Про це повідомили в Представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області.

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Під час відвідування були виявлені випадки неприйнятної поведінки персоналу закладу щодо пацієнтів. Зокрема, була виявлена ситуація, коли одна з пацієнток була поміщена в ізольоване приміщення. Персонал аргументував цей крок нападом агресії, який стався з пацієнткою напередодні.

«Зазначений обмежувальний захід здійснено без наявності правових підстав, без відповідного спостереження за станом особи, без обліку часу застосування ізоляції. Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - розповіли у Представництві.

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Також під час перевірки виявили:

відсутність укриття в закладі та сигналу оповіщення «повітряна тривога»;

недотримання мінімальних норм житлової площі;

частина кімнат, в яких мешкають підопічні, потребують ремонту;

не всі пацієнти забезпечені приліжковими меблями та твердим інвентарем;

харчі зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без первинного пакування;

порушення права осіб з інвалідністю та маломобільних людей на доступність.

Також, відповідно до свідчень деяких пацієнтів, санітарні працівники залучають їх до робіт на території та в підсобному господарстві установи проти їхньої волі. Це включає миття маломобільних пацієнтів, прибирання санітарно-гігієнічних приміщень і виконання завдань у підсобному господарстві, зокрема на фермі.

«Підопічні зазначили, що за виконану роботу їм видають цигарки та цукерки», – йдеться у повідомленні.

З метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.