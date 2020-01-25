СБУ торік нейтралізувала пів тисячі кібератак на державні органи



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Фахівці СБУ ефективно співпрацюють із колегами з країн ЄС і НАТО

У 2019 році фахівці Служби безпеки України нейтралізували пів тисячі кібератак на державні органи та критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України комплексно та оперативно протидіє кіберзлочинності та гібридній агресії проти нашої країни через інтернет мережу. Так у 2019 році фахівці СБУ з інформаційної безпеки нейтралізували понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури. За цей період також припинено функціонування більше ніж 1000 вебресурсів, що використовувались у злочинних цілях», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом у минулому році за напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки розпочато 339 кримінальних проваджень, серед них: 158 за злочини у сфері використання комп’ютерних систем (ст. 361, ст. 362 Кримінального кодексу України) та 34 за злочини проти основ національної безпеки (ст. 109, ст. 110 ККУ).

Крім того повідомляється, що фахівці СБУ ефективно співпрацюють із колегами з країн ЄС і НАТО для зміцнення колективної безпеки в інформаційному просторі та підвищення захищеності державних і фінансових структур щодо кіберзагроз.

«Так улітку 2019 року Служба спільно з партнерами зі США та Великої Британії припинила діяльність потужного хакерського угруповання, що сприяло протиправній діяльності в мережі Інтернет злочинцям по всьому світу. Зловмисники, зокрема, забезпечували функціонування майже 40% російськомовного сегменту DarkNet», – зауважують у повідомленні.

У СБУ наголошують, що підрозділи контррозвідувального захисту інформаційної безпеки системно протидіють злочинній діяльності міжнародних хакерських угруповань, які спецслужби іноземних держав використовують на шкоду національній безпеці України. У минулому році Служба безпеки викрила 20 таких груп.

«На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність підконтрольного ФСБ РФ угруповання хакерів, яке напередодні парламентських виборів здійснювало масовані кібератаки на українські державні установи», – інформують в СБУ.

Згідно з повідомленням, спільно з Державною фіскальною службою СБУ викрила схему незаконного втручання до інформаційної бази даних Держаної податкової служби України. Скориставшись вразливостями системи зловмисники допомагали «конвертаційно-транзитним» групам ухилятись від сплати податків у особливо великих розмірах.

В СБУ наголошують, що комплексно протидіють несанкціонованим втручанням у роботу реєстрів Міністерства юстиції. Так у 2019 році було блоковано діяльність організованого угруповання чорних реєстраторів, яке сприяло рейдерським захопленням майна по всій Україні.

Фахівці СБУ із кібербезпеки також проводять заходи із виявлення та припинення деструктивної діяльності бот-мереж, підконтрольних іноземним спецслужбам. Ці ресурси використовують для інспірування конфліктів в середині країни та маніпулювання громадською думкою.

Зокрема, у грудні Служба безпеки блокувала роботу потужної »ботоферми», послугами якої користувались представники спецслужб РФ та бойовики терористичних «Л/ДНР». Через ресурс, зокрема, поширювали антиукраїнські матеріали та здійснювали спам-розсилку про фейкові мінування об’єктів у різних містах України.

СБУ викрила схему використання спецслужбами РФ псевдопатріотичних спільнот у соціальних мережах для розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Загалом за минулий рік за матеріалами Служби безпеки 34 сепаратистські адміністратори соцмереж були притягнені до відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди та протиправного контенту. Набув законної сили 21 судовий вирок.

Крім того, майже 280 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті, заборонено в’їзд в Україну.