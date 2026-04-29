СБУ повідомила про підозру рашистам, які готують юнаків з Криму до війни

Рашисти готують кримських підлітків до морської війни проти України

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність окупаційних осередків у Криму, які під виглядом громадських організацій займаються мілітаризацією українських дітей. Головною метою цих структур є підготовка юнаків до служби у спецпідрозділах військово-морських сил РФ та проведення диверсій в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Основним фігурантом провадження є Олександр Д’яченко – очільник окупаційного «Союзу прикордонників Криму» та «Центру морської підготовки «Варяг» у Сімферополі. Слідство встановило, що ці організації є лише прикриттям, а їхню реальну діяльність координують російські спецслужби.

Для реалізації ідеологічної обробки дітей Д’яченко залучив своїх підлеглих – Дар’ю Горохову та Володимира Графа. Разом вони нав’язують школярам ідеї рашизму та виправдовують повномасштабне вторгнення в Україну.

На тренувальних базах у Сімферополі окупанти вчать підлітків специфічним військовим навичкам, які зазвичай опановують професійні бойові плавці, зокрема водолазній справі та орієнтуванню під водою. Також рашисти вчать дітей проведенню морських диверсій та вогневій підготовці і проходженню смуг перешкод.

Випускникам видають «посвідчення», які забезпечують пріоритет під час вступу до військових вишів РФ. Наразі рашисти розбудовують під Сімферополем новий комплекс, де планують одночасно муштрувати щонайменше 150 дітей щодня.

Діяльність Д’яченка фінансується безпосередньо з Москви. Тільки на початку 2023 року його структури отримали майже 4,5 млн рублів у вигляді «президентських грантів». Окрім грошей, окупаційна адміністрація виділила безоплатні земельні ділянки під будівництво стрільбищ.

Інструкторами для дітей виступають не вчителі, а кадрові офіцери воєнної розвідки РФ (ГРУ), які передають школярам досвід реальних бойових та диверсійних операцій.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Д’яченку, Гороховій та Графу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування збройної агресії РФ проти України;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 – воєнні злочини (порушення законів та звичаїв війни щодо залучення цивільного населення, зокрема неповнолітніх, до збройного конфлікту).

Тривають заходи для встановлення місця перебування фігурантів та їх притягнення до відповідальності.

