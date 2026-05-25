Коригував обстріл столиці 24 травня. СБУ затримала 18-річного російського агента

Юнака було затримано наступного дня після обстрілу Києва, коли він проводив дорозвідку біля об’єкта Міноборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як зазначається, фігуранта було затримано наступного дня після обстрілу столиці. За даними слідства, він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міністерства оборони та з’ясовував наслідки ворожих ударів. «Зібрані дані агент планував у режимі реального часу передати куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту», – йдеться в заяві.

Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів через Telegram.

«Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ. Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і «доповісти» рашистам», – зазначено в заяві.

Російські спецслужби завербували юнака через Telegram

Співробітники СБУ задокументували, як фігурант прибув до одного з об’єктів Міноборони, щоб з’ясувати про його зовнішній стан після нічного удару. На місці події у затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Юнаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як відомо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

Раніше Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.