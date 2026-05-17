Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла

Масове відключення електроенергії відбулося раптово

На тимчасово окупованій території Херсонської області зафіксовано масштабний збій в енергосистемі. Гауляйтер та очільник російської окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо заявив про повне або часткове знеструмлення всіх без винятку адміністративних районів лівобережжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Сальдо.

Масове відключення електроенергії відбулося раптово, зачепивши як великі населені пункти, так і віддалені сільські громади. Масштаби проблеми змусили лідера колаборантів публічно визнати безпорадність місцевих операторів мереж перед надзвичайною ситуацією.

«Усі округи Херсонської області повністю або частково обесточені. Енергетики та аварійні служби вже працюють на місці та роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електрику в наші домівки», – йдеться у повідомленні, яке Сальдо поширив на своїх ресурсах.

Жодних конкретних термінів повного відновлення живлення або бодай точних причин аварії представники загарбницької влади традиційно не назвали, обмежившись черговими запевненнями про роботу «екстрених служб».

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння тим, що цього тижня в Херсоні двічі обстріляли чітко позначений автомобіль організації.

Конвой Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) їхав до Острова – населеного пункту, який упродовж багатьох місяців не отримував жодної допомоги. За словами керівника місії OCHA в Україні Андреа Де Доменіко, автомобілі обстріляли двічі: спочатку під час переїзду через міст до Острова, вдруге – вже на місці, під час розвантаження вантажу. Загиблих серед персоналу немає.