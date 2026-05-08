Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії

Після атаки українських дронів на стратегічному нафтовому заводі у Пермі спалахнула пожежа

Служба безпеки України втретє уразила нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у російському місті Перм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт СБУ.

У спецслужбі заявили, що операцію виконали фахівці Центру спецоперацій «Альфа». Обидва об’єкти розташовані більш ніж за 1500 км від українського кордону.

За даними СБУ, «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і російську армію.

Окрім цього, під удар потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм», яка належить компанії «Транснефть». У СБУ назвали її стратегічно важливим вузлом магістральної нафтотранспортної системи РФ.

«Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ», – йдеться у повідомленні.

У результаті атаки на території заводу виникла пожежа. «Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти», – повідомили у спецслужбі.

Також на нафтоперекачувальній станції було уражено один із резервуарів. У СБУ наголосили, що продовжують системні удари по нафтовій інфраструктурі Росії, оскільки вона є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

У спецслужбі зазначили, що ураження таких об’єктів знижує можливості РФ у переробці та транспортуванні нафти, ускладнює забезпечення російської армії паливом і змушує Кремль витрачати значні кошти на відновлення інфраструктури.

До слова, у ніч на 8 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотників зафіксовано масштабні пожежі на стратегічних об'єктах у Красноперекопську та влучання у військову частину в Сімферополі.

