У Києві «агенти СБУ» видурили у двох пенсіонерок 3 млн грн: подробиці цинічної схеми

Ірина Міллер
Одна з жертв втратила 1,9 млн грн, інша – майже 1,2 млн грн у різній валюті
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Шахраї тиснули на страх, звинувачуючи жінок у «спонсоруванні країни-агресорки» через колишні покупки російських БАДів

У Києві двоє пенсіонерок віддали на «перевірку СБУ» 3 млн грн. Організатору шахрайства повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру

Слідство встановило, що пенсіонерам, які колись купували БАДи російського походження, дзвонили на мобільні телефони та повідомляли, що вони спонсорували країну-агресорку, тому потрібно з’явитись на допит до СБУ та передати на перевірку усі заощадження.

53-річному уродженцю Латвії, який не має громадянства, повідомлено про підозру в організації шахрайської схеми заволодіння грошима літніх людей
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Зокрема, за даними прокуратури, одна постраждала – 71-річна киянка віддала «на перевірку» 1,9 млн грн. Ще одна пенсіонерка, якій 76 років, віддала шахраям 160 тис. грн, понад $10 тис. та 11 тис. євро.

Картки мобільних операторів, вилучені під час обшуку
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що у якості кур’єра організатор шахрайства використав 75-річну жінку, яку спершу теж просили «віддати гроші на перевірку». Втім, оскільки у неї заощаджень немає, її залучили допомогти спецслужбам, забравши гроші в інших пенсіонерок. Літня жінка вірила, що дійсно допомагає СБУ, тож передала отримані від потерпілих гроші організатору схеми.

Організатора шахрайства встановили. Ним виявився 53-річний уродженець Латвії, який не має громадянства, йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Під час обшуку його будинку вилучено понад $40 тис. До суду подано клопотання про арешт грошей та частини будинку з метою відшкодування шкоди потерпілим.

Нагадаємо, 71-річна киянка передала шахраям значну суму коштів після того, як її переконали, що заощадження мають пройти перевірку на «російське походження». Невідомий зателефонував жінці, представився співробітником СБУ і повідомив, що вона нібито перебуває під підозрою в державній зраді. Щоб зняти її, заощадження мають пройти перевірку на предмет «російського походження». Для більшої переконливості аферисти надсилали підроблені повістки й влаштовували через відеозв'язок імітацію обшуків. Повіривши схемі, жінка спочатку передала $128 тис. Невдовзі шахраї зателефонували знову – і вона переказала ще 400 тис. грн. 

До слова, у Києві поліція викрила шахрая, який привласнив кошти 83-річної жінки, виділені державою на ремонт пошкодженого обстрілом житла. Зловмисник видав себе за підприємця та витратив гроші потерпілої на власні потреби. 

Теги: Київ кримінал шахрайство гроші СБУ

