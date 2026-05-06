У Житомирі СБУ затримала керівника обласного ТЦК на вимаганні грошей у бізнесмена

Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами розслідування, керівник обласного ТЦК налагодив системне одержання неправомірної вигоди від власника регіональної компанії. Суть угоди була простою: підприємець платив гроші, а посадовець натомість обіцяв не проводити мобілізаційні заходи щодо його підлеглих.

Після отримання хабарів фігурант забирав у бізнесмена списки персоналу. Цих працівників він мав «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК, правоохоронних органів та контролю на блокпостах.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність посадовця поетапно. Затримання відбулося безпосередньо під час передачі чергової суми неправомірної вигоди від «замовника».

Слідчі дії тривають, наразі встановлюються всі обставини злочину та ймовірна причетність інших осіб до функціонування цієї схеми.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

