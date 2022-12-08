Головна Одеса Новини
search button user button menu button

СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ
фото: пресслужба СБУ

Шпигунам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі.

Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

Зрештою СБУ затримала обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до РФ.

«Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни РФ. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань», – йдеться у повідомленні.

А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів «Crotale» і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кінжал» по українських військових об’єктах.

Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку.

Зібрані відомості агенти відправляли «зв’язковому» – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для «прикриття» використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

Для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС.

Теги: дружина розвідка чоловік СБУ Одеса шпигун війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після звільнення Харківщини колаборантка втекла до столиці
СБУ затримала колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС (фото)
Сьогодні, 10:17
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Вчора, 17:50
Ексначальник СБУ Харківщини Роман Дудін
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00

Новини

СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі
Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі
Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури
Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури
У мерії Одеси відбувся обшук
У мерії Одеси відбувся обшук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
13K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
12K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
11K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9102
Майже прем'єр? Хто запалює зірку Кубракова
8522
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту