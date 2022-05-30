СБУ зірвала спецоперацію Росії із дискредитації ОБСЄ

Окупанти затримали декількох працівників Місії і намагалися скомпрометувати декого з них

Служба безпеки України встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу нашої держави. Ворог планував безпідставно звинуватити працівників регіональних підрозділів ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ та інкримінувати українській стороні пограбування офісів міжнародної організації, повідомляє пресслужба відомства.

Таким чином, РФ мала намір скомпрометувати Моніторингову місію ОБСЄ в Україні і поставити під сумнів її об’єктивність і незалежність від стороннього впливу.

Для збору штучної «доказової бази» загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та «вибивали» з них компрометуючу інформацію.

Так, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ прийшли до працівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Представляючись співробітниками СБУ, вони під відеозапис змусили чоловіка підписати «угоду про негласну співпрацю» на офіційному бланку місцевого підрозділу української спецслужби.

Крім того, окупанти затримали ще декількох працівників Місії і намагалися скомпрометувати декого з них. На камеру вони зафіксували передачу однією з представниць відомчої інформації ОБСЄ – візитівок, блокнотів, робочих зошитів і списків працівників з їх контактними даними.

Також у період з 16 по 23 травня співробітники ФСБ прийшли до місцевого офісу організації. Використовуючи погрози вбивством, вони змусили працівників місії на камеру надати «свідчення» щодо пограбування приміщення нібито українськими націоналістами та правоохоронцями.

При цьому, як було встановлено, рашистські мародери до того п’яти разів приїздили до цього Офісу та грабували звідти майно.

Також окупанти вимагали від представників Місії в Херсоні безпідставно звинуватити свого керівника у нібито його причетності до роботи на українську спецслужбу.

Згідно з отриманими даними, ворог планує використати «зрежисовані» відеоматеріали для підготовки постановочних сюжетів, що дискредитують ОБСЄ з подальшим їх поширенням через міжнародні ЗМІ.

Наразі СБУ продовжує документувати факти інформаційно-підривної діяльності окупантів. В ході оперативних дій встановлюються всі обставини злочинів та їх організаторів для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».