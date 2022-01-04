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    Секс-скандал із французьким вченим: священник відреагував на звинувачення

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    Архимандрит Ахіла заперечує зґвалтування<br /><br /> - Секс-скандал із французьким вченим: священник відреагував на звинувачення
    Архимандрит Ахіла заперечує зґвалтування

    фото: facebook.com/o.ahila

    Зараз у поліції чекають на результати судово-медичної експертизи

    Французький аспірант, 25-річний Ніколя Імбер, звинуватив священника московського патріархату архимандрита Ахілу у сексуальних домаганнях і написав заяву в в поліцію. Панотець закиди відкидає і збирається писати на француза заяву у відповідь. Про це інформує сюжет ТСН.

    Про панотця із жіночого монастиря з села Горенка, що під Києвом, француз написав напередодні у соцмережі, виклав його фото та розповів, що сталося того вечора.

    Він – аспірант паризького вишу. Вивчає східне православ’я. Спілкується зі українським священниками. Під час останнього візиту в Київ зустрівся із архімандритом Ахілою. За словами француза, отець його домагався.

    «Я сказав чому ти чіпав мій ч**н? Ти жахлива людина», – розповів він.

    Але спочатку священник провів екскурсію своїми «володіннями»: показав господарство при храмі та, власне, і сам храм. Потім, зі слів Ніколя, його посадили за стіл. Нагодували і, незважаючи на строгий піст, напоїли міцними церковними настоянками.

    Науковець згадує, що після кількох чарок йому стало зле і священник запропонував лишитись на ніч.

    «Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був Covid», – згадує чоловік.

    Каже, що попросив допомоги у священника. А далі, все як у кошмарному сні.

    «Я йому сказав: «Отче, ви спите? Мені дуже погано». Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: «Йди сюди!». Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою», – каже Ніколя.

    Француз утік зі скандалом, за кілька днів написав заяву в поліцію і виклав листування зі священником у своїй соціальній мережі.

    Батюшка служить у монастирі на честь ікони Божої Матері «Києво-Братська» багато років. Каже, що про скандал з французом довідався із інтернету і вважає це підставою.

    «Поліція займається цим. Я ж також не буду чекати, коли такі обвинувачення будуть лунати», – зазначив архімандрит Ахіла (Шахтарін).

    Практично слово в слово він повторює історію зустрічі і спілкування з Ніколя. Аж до застілля.

    «Ми спробували три (настоянки – ред.) - калину, малину. В монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні», – розповів він.

    Ахіла каже, що саме Ніколя напросився на ночівлю. Йому дали окреме ліжко. Видали чисту піжаму і поклали спати.

    «Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки, чи шось таке, бо в нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав поводити», – зазначив він.

    Будь-які спроби зґвалтування священник заперечує. Каже, поліція розбереться. Не вірить і в «ковід» Ніколя.

    В поліції Київської області підтвердили, що громадянин Франції подав заяву про злочин, а священника у Горинці вже допитали.

    Зараз у поліції чекають на результати судово-медичної експертизи. Лише тоді стане ясно, хто кого домагався. Наразі провадження відкрито за статтею «побої та мордування».

    Нагадаємо, напередодні вчений із Франції, випускник Інституту політичних наук в Екс-ан-Прованс, доктор філософії Вищої практичної школі наукових досліджень Ніколя Імбер заявив, що в Україні його зґвалтував священник Московської церкви.

    Теги: алкоголь скандал поліція чоловік зґвалтування ліки злочин ліжко
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    Секс-скандал із французьким вченим: священник відреагував на звинувачення