Секс-скандал із французьким вченим: священник відреагував на звинувачення

Зараз у поліції чекають на результати судово-медичної експертизи

Французький аспірант, 25-річний Ніколя Імбер, звинуватив священника московського патріархату архимандрита Ахілу у сексуальних домаганнях і написав заяву в в поліцію. Панотець закиди відкидає і збирається писати на француза заяву у відповідь. Про це інформує сюжет ТСН.

Про панотця із жіночого монастиря з села Горенка, що під Києвом, француз написав напередодні у соцмережі, виклав його фото та розповів, що сталося того вечора.

Він – аспірант паризького вишу. Вивчає східне православ’я. Спілкується зі українським священниками. Під час останнього візиту в Київ зустрівся із архімандритом Ахілою. За словами француза, отець його домагався.

«Я сказав чому ти чіпав мій ч**н? Ти жахлива людина», – розповів він.

Але спочатку священник провів екскурсію своїми «володіннями»: показав господарство при храмі та, власне, і сам храм. Потім, зі слів Ніколя, його посадили за стіл. Нагодували і, незважаючи на строгий піст, напоїли міцними церковними настоянками.

Науковець згадує, що після кількох чарок йому стало зле і священник запропонував лишитись на ніч.

«Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був Covid», – згадує чоловік.

Каже, що попросив допомоги у священника. А далі, все як у кошмарному сні.

«Я йому сказав: «Отче, ви спите? Мені дуже погано». Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: «Йди сюди!». Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою», – каже Ніколя.

Француз утік зі скандалом, за кілька днів написав заяву в поліцію і виклав листування зі священником у своїй соціальній мережі.

Батюшка служить у монастирі на честь ікони Божої Матері «Києво-Братська» багато років. Каже, що про скандал з французом довідався із інтернету і вважає це підставою.

«Поліція займається цим. Я ж також не буду чекати, коли такі обвинувачення будуть лунати», – зазначив архімандрит Ахіла (Шахтарін).

Практично слово в слово він повторює історію зустрічі і спілкування з Ніколя. Аж до застілля.

«Ми спробували три (настоянки – ред.) - калину, малину. В монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні», – розповів він.

Ахіла каже, що саме Ніколя напросився на ночівлю. Йому дали окреме ліжко. Видали чисту піжаму і поклали спати.

«Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки, чи шось таке, бо в нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав поводити», – зазначив він.

Будь-які спроби зґвалтування священник заперечує. Каже, поліція розбереться. Не вірить і в «ковід» Ніколя.

В поліції Київської області підтвердили, що громадянин Франції подав заяву про злочин, а священника у Горинці вже допитали.

Зараз у поліції чекають на результати судово-медичної експертизи. Лише тоді стане ясно, хто кого домагався. Наразі провадження відкрито за статтею «побої та мордування».

Нагадаємо, напередодні вчений із Франції, випускник Інституту політичних наук в Екс-ан-Прованс, доктор філософії Вищої практичної школі наукових досліджень Ніколя Імбер заявив, що в Україні його зґвалтував священник Московської церкви.