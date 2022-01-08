Село на Прикарпатті закрите на карантин через небезпечну хворобу

У населеному пункті виявили сказ

Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби встановлено сказ лисиці, яка проникла на територію особистого селянського господарства громадянина в селі Іванівці Коломийської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області. Про це пише

Захворювання виявлено за результатами лабораторного дослідження. З метою координації дій з ліквідації захворювання проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, рішенням якої затверджено план заходів з ліквідації сказу, визначено неблагополучною територією села Іванівці, накладено карантинні обмеження та розпочато заходи з ліквідації сказу.

В осередку захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання відповідно до діючої інструкції.

Раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі поширюється небезпечна хвороба.

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