На окупованому Донбасі поширюється небезпечна хвороба

У на територіях, підконтрольних бойовикам, стрімко розповсюджується сказ

На тимчасово окупованих територіях Донецької області розповсюджується сказ, а окупаційна адміністрація там не вживає заходів для належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей для профілактики сказу. Про це повідомила пресслужба офісу омбудсмена.

«До Уповноваженої надійшла інформація щодо порушення права на охорону здоров’я мешканців тимчасово окупованої території в Донецькій області. На тимчасово окупованій території Донецької області загострилась проблема розповсюдження сказу, небезпечного як для людей, так і для тварин», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за наявною в офісі омбудсмена інформацією, на цих територіях до місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема – екстреного щеплення.

У зв’язку з масовістю випадків у лікарнях на цих територіях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ.

«Окупаційною адміністрацією, яка діє на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами», – зазначається у повідомленні.

На переконання української омбудсменки Людмили Денісової, такі дії окупаційної адміністрації, яка діє на тимчасово окупованій території в Донецькій області, порушують норми міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Тож Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.

Нагадаємо, недавно скажена білка покусала двох людей у Чернівцях.

Також відомо, що основне джерело сказу в Україні – вуличні коти.

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