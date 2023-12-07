Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні, вибухи в Україні: головне за ніч

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. У ніч проти 7 грудня у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Про це стало відомо з відеотрансляції засідання Сенату США.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

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Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

Закон, який би гарантував виділення великого пакету допомоги для України та Ізраїлю, був заблокований у Сенаті, оскільки республіканці наполягали на жорсткіших заходах контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Законопроект отримав 45 голосів «За» та 48 голосів «Проти». Таким чином, законопроект не зміг отримати 60 голосів, необхідних у Сенаті, що складається зі 100 членів, щоб підготувати ґрунт для початку дебатів щодо законопроекту.

Проти законопроекту проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

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Єрмак провів розмову з главою МЗС Угорщини перед самітом ЄС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто перед самітом, на якому лідери країн ЄС обговорюватимуть вступні переговори з Україною. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому провести розмову з міністром Угорщини.

Керівник Офісу Президента України та очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини обговорили прогрес нашої країни на шляху європейської інтеграції.

Учасники розмови також обговорили можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Вони домовилися працювати над датою зустрічі.

Остін провів переговори з Умєровим у Пентагоні

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні дискусії з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

«Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також», – зазначив Ллойд Остін.

За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Вибух в Україні

У ніч проти 7 грудня у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

«Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги», – написав Тюрін.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих дронів-камікадзе у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Також увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне» .

Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи. Інформація доповнюється.

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Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на голосування у Сенаті за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це Байден написав в соцмережі Х.

Американський лідер заявив, що провал голосування вказує на «політичний шантаж» з боку республіканців.

«Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику, це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні», – заявив Байден.

Білий дім оголосив про розширення співпраці в оборонній сфері між США та Україною

Білий дім оголосив про посилення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України та запровадження спільного виробництва. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Сполучені Штати та Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України.

Це спільне виробництво охопить сфери систем протиповітряної оборони, технічного обслуговування та виробництва критичних боєприпасів.

У Білому домі вважають, що цей крок зміцнить партнерство між Сполученими Штатами та Україною, що сприятиме швидкому здійсненню інвестиційних угод завдяки новим системам.