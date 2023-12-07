Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні, вибухи в Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні, вибухи в Україні: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів 

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. У ніч проти 7 грудня у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. Про це стало відомо з відеотрансляції засідання Сенату США.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Документ передбачав виділення додаткового фінансування у розмірі $106 млрд. $61 млрд з цієї суми мав піти на допомогу Україні.

Закон, який би гарантував виділення великого пакету допомоги для України та Ізраїлю, був заблокований у Сенаті, оскільки республіканці наполягали на жорсткіших заходах контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Законопроект отримав 45 голосів «За» та 48 голосів «Проти». Таким чином, законопроект не зміг отримати 60 голосів, необхідних у Сенаті, що складається зі 100 членів, щоб підготувати ґрунт для початку дебатів щодо законопроекту.

Проти законопроекту проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

Єрмак провів розмову з главою МЗС Угорщини перед самітом ЄС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто перед самітом, на якому лідери країн ЄС обговорюватимуть вступні переговори з Україною. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому провести розмову з міністром Угорщини.

Керівник Офісу Президента України та очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини обговорили прогрес нашої країни на шляху європейської інтеграції.

Учасники розмови також обговорили можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Вони домовилися працювати над датою зустрічі.

Остін провів переговори з Умєровим у Пентагоні 

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні дискусії з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

«Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також», – зазначив Ллойд Остін.

За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Вибух в Україні

У ніч проти 7 грудня у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

«Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги», – написав Тюрін.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих дронів-камікадзе у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Також увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне» .

Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи. Інформація доповнюється.

Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на голосування у Сенаті за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це Байден написав в соцмережі Х.

Американський лідер заявив, що провал голосування вказує на «політичний шантаж» з боку республіканців.

«Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику, це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні», – заявив Байден.

Білий дім оголосив про розширення співпраці в оборонній сфері між США та Україною

Білий дім оголосив про посилення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України та запровадження спільного виробництва. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Сполучені Штати та Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України.

Це спільне виробництво охопить сфери систем протиповітряної оборони, технічного обслуговування та виробництва критичних боєприпасів. 

У Білому домі вважають, що цей крок зміцнить партнерство між Сполученими Штатами та Україною, що сприятиме швидкому здійсненню інвестиційних угод завдяки новим системам.

Читайте також: ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
Теги: вибух Хмельниччина фінансування Україна Сенат США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначила прессекретарка Кучми, друкований наклад «Україна – не Росія. Двадцять років потому» призначений в першу чергу для Сил безпеки та оборони України
«Україна – не Росія. Двадцять років тому». Кучма перевипустив легендарну книгу
20 листопада, 20:21
У центрі Києва на одній з вулиць перекрито рух
У центрі Києва на одній з вулиць перекрито рух
23 листопада, 22:31
В Україні досі намагаються нормалізувати та узаконити російську мову
Український філолог із США дав визначення «російськомовні громадяни»
30 листопада, 22:00
Постраждалі мігранти доставлені до місцевих лікарень
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
11 листопада, 08:54
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що блокування протримається доти, доки Угорщина не отримає від України гарантій
Блокування траншу військової допомоги Україні від ЄС: Угорщина зробила заяву
13 листопада, 18:09
Конгресмен пояснив, чому США мають якнайшвидше надати допомогу Україні
Конгресмен пояснив, чому США мають якнайшвидше надати допомогу Україні
15 листопада, 12:14
Дехто з полонених періодично намагається інтегрувати у табір російські тюремні «понятія»
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
18 листопада, 18:18
Словаччина вслід за Польщею блокувала кордон із Україною
Страйк словацьких перевізників: яка ситуація на кордоні
22 листопада, 09:39
У Польщі заявили, що Інспекція автомобільного транспорту виявляла порушення правил з боку українських перевізників
Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону
27 листопада, 21:29

Події в Україні

Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW
Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW
Ворог використав 18 «Шахедів»: що відомо про нічну атаку на Україну
Ворог використав 18 «Шахедів»: що відомо про нічну атаку на Україну
Російські дрони заходили на територію Румунії та Молдови? Деталі нічної атаки
Російські дрони заходили на територію Румунії та Молдови? Деталі нічної атаки
Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні, вибухи в Україні: головне за ніч
Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні, вибухи в Україні: головне за ніч
ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
На Хмельниччині працювали сили ППО
На Хмельниччині працювали сили ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
38K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
34K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
27K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
23K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села
15K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua