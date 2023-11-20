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«Україна – не Росія. Двадцять років тому». Кучма перевипустив легендарну книгу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Україна – не Росія. Двадцять років тому». Кучма перевипустив легендарну книгу
Як зазначила прессекретарка Кучми, друкований наклад «Україна – не Росія. Двадцять років потому» призначений в першу чергу для Сил безпеки та оборони України
фото: Facebook/Дарка Оліфер

У книзі Кучма ділиться своїм поглядом на події XX століття й останніх років, розповідає про український і російський національні характери

Експрезидент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма презентував у Києві книгу «Україна – не Росія. Двадцять років тому». Оновлене видання вийшло у київському видавництві «АДЕФ-Україна». За словами Кучми нова книга відрізняється від попередньої тим, що тепер «не намагається нічого пояснювати чужим, вона для українського читача».

Кучма розповів, що він не думав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевидавати книгу «Україна – не Росія», хоча його багато хто про це запитував. За словами експрезидента, рішення написати книгу виникло після того, як у січні цього року ракетою, що призначалася для великих авіаносних з'єднань, Росія вдарила по звичайному панельному будинку в Дніпрі, і на світлині з місця зруйнованого будинку він побачив пошкоджену вогнем свою книжку «Україна – не Росія».

Кучма на презентації книги у Києві
Кучма на презентації книги у Києві
фото: Facebook/Дарка Оліфер

Як зазначається в анотації до книжки, Кучма ділиться своїм поглядом на події XX століття й останніх років, розповідає про український і російський національні характери, торкається проблем спільної та спірної культурно-історичної спадщини, розвінчує міф про «єдиний народ».

«Двадцять років тому я закінчував роботу над тією книгою з надією. Так, казав я, Україна – не Росія. Але дві держави можуть жити як добрі сусіди, не просто не ворогуючи, а й роблячи одна одну сильнішою. Двадцять років тому до обох країн у мене були теплі почуття. Сьогодні ж я відчуваю безмежну гордість за Україну і безмежний гнів до Росії», – написав Кучма в післямові до книги.

Зокрема, експрезидент описує стосунки України із Заходом та наголошує, що останній нас не бачив, натомість через рожеві окуляри дивився на Путіна. Крім того, Кучма вважає, що після перемоги України у війні проти РФ ми матимемо принципово нову структуру суспільства, яка визначатиме українське політичне життя.

«З одного боку, надзвичайно важливу роль гратимуть безумовно конструктивні нові спільноти – ветерани, волонтери, інші сили з відповідальною державотворчою програмою. Але ж з другого – велика частина суспільства складатиметься з тих, кого і в прямому, і в образному сенсі можна буде назвати «знедоленими». Мільйони українців будуть жити після війни набагато гірше, ніж до її початку. Буде надзвичайно багато тих, хто втратив (перелічую у довільному порядку) домівку, годувальника, заощадження, здоров’я, роботу... Будуть біженці, яким не буде куди повертатися. Буде важко», – йдеться в книзі.

За словами прессекретаря Кучми Дарки Оліфер, друкований наклад «Україна – не Росія. Двадцять років потому» призначений в першу чергу для Сил безпеки та оборони України, найбільших українських бібліотек, університетів, центральних та регіональних органів влади. До кінця року вони отримують свої примірники книги. І вже найближчим часом у вільному доступі буде викладено електронну версію.

Зазначимо, на початку вересня 2003 року, вийшла книжка чинного тоді президента Леоніда Кучми «Україна – не Росія». Цікаво, що спочатку книжка вийшла російською мовою і була презентована в Москві, а вже потім з’явився український наклад.

Нагадаємо, свого часу, коли Україна утилізовувала або віддавала росіянам стратегічні ракетоносці, тодішній президент Леонід Кучма вже ж вирішив залишити на озброєнні 10 бомбардувальників Ту-22М3 та ракети до них. Проте невдовзі ці літаки також знищили після приходу до влади третього президента України Віктора Ющенка, нагадав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Теги: росія Леонід Кучма Україна президент

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