Український філолог із США дав визначення «російськомовні громадяни»

«Російськомовний громадянин» – продукт культурного зґвалтування українців»

Юрій Шевчук, кандидат філологічних наук, директор Українського кіноклубу Колумбійського університету у коментарі «Главкому» заявив, що «російськомовний громадянин» – це результат русифікації й колоніалізму нашої країни.

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«Це громадянин, що розмовляє російською як рідною мовою… Це продукт русифікації й колоніалізму, прямого і символічного насильства, якого протягом століть зазнавала Україна з боку Московської імперії», – підкреслив Шевчук.

Філолог додав, що у контексті сьогоднішньої України термін «російськомовні громадяни» мав би позначати переходове, тимчасове явище, коли громадяни з українським паспортом, що розмовляють російською як рідною, мали б пройти деколонізацію.

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«Російськомовний громадянин» – це продукт масового насильства. Ні про який добровільний вибір російської в Україні говорити не можна. На російську переходили не лише через конформізм, кар'єризм, але й щоб не загинути фізично. У цьому сенсі «російськомовний громадянин» – продукт культурного зґвалтування українців, і там, де «російський громадянин» є етнічним українцем, і там, де – це етнічний росіянин-переселенець, який таке ґвалтування чинив самим фактом своєї присутности в Україні», – розповів Шевчук.

За словами філолога, поняття «російськомовний громадянин» є політичним, тому що певні сили в Україні досі намагаються нормалізувати й узаконити його, зробити постійним і прийнятним для українців. Юрій Шевчук як приклади привів поширення ідеології і практики «какая разница», суперечки щодо мови, а також твердження «Україну можна не менше любити і на русском»…

Юрій Шевчук підкреслив, що це явище панує, хоча юридичного поняття може не існувати. Він також закликав пам’ятати, що Офіс президента –переважно «російськомовні українці», й «інстинкти в них російські або совкові».

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. На запитання про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

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До слова, українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой заявила, що політики використають зросійщених бійців зі своєю метою.

Також «Главком» писав, що проведення уроків російською мовою у школах України суперечить чинному законодавству. Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що в таких випадках не можна виявляти лояльність, і додав, що на Україну чекає європейське майбутнє, а не у складі нового СРСР, де в пріоритеті була російська мова.