У центрі Києва на одній з вулиць перекрито рух
Рух на Великій Васильківській від станції метро «Палац Україна» до станції метро «Олімпійська» повністю перекритий
Увечері 23 листопада, на вулиці Великій Васильківській у центрі Києва перекрили рух через прорив трубопроводу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.
Правоохоронці повідомили, що рух на Великій Васильківській від станції метро «Палац Україна» до станції метро «Олімпійська» повністю перекритий.
Крім прориву трубопроводу, там також є ймовірність падіння електроопори.
Поліцейські закликають зважати на цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Як повідомлялося, через погіршення погодних умов у Києві дорожні служби проводять обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху.
Як зазначається, задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та 43 бригади з ручного прибирання у складі 428 працівників. До розчищення від снігу прибудинкових територій і зелених зон залучені працівники керуючих компаній і «зеленбудів».
Влада столиці закликала водіїв бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватися Правил дорожнього руху, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.
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