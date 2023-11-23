У центрі Києва на одній з вулиць перекрито рух

Рух на Великій Васильківській від станції метро «Палац Україна» до станції метро «Олімпійська» повністю перекритий

Увечері 23 листопада, на вулиці Великій Васильківській у центрі Києва перекрили рух через прорив трубопроводу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

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Правоохоронці повідомили, що рух на Великій Васильківській від станції метро «Палац Україна» до станції метро «Олімпійська» повністю перекритий.

Крім прориву трубопроводу, там також є ймовірність падіння електроопори.

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Поліцейські закликають зважати на цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Як повідомлялося, через погіршення погодних умов у Києві дорожні служби проводять обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху.

Як зазначається, задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та 43 бригади з ручного прибирання у складі 428 працівників. До розчищення від снігу прибудинкових територій і зелених зон залучені працівники керуючих компаній і «зеленбудів».

Влада столиці закликала водіїв бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватися Правил дорожнього руху, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.