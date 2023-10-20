Сенцов розповів про бій з окупантами, у якому був учетверте поранений

За словами Сенцова, йому разом з побратимами під час вчорашнього бою дуже пощастило

Сенцов каже, вчора він разом з побратимами відбивали важливу посадку на найгарячішому напрямку фронту

Український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр «Магура», розповів про вчорашній бій з окупантами, під час якого отримав поранення. Свій допис він опублікував у Facebook.

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Як каже Сенцов, вчора він разом з побратимами відбивали важливу посадку на найгарячішому напрямку фронту.

«Перша група, де був я, змогла зачепитися за траншею противника та одразу вступила в бій на двох напрямках. Друга теж зайшла, в іншу траншею, знищила ворога, але її вибили звідти підтягнуті резерви противника. Третя група прийняла важкий бій і майже повністю загинула ще на початку операції», – написав режисер.

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Сенцов зазначає, вчорашній наступ росіян був масштабний.

«Орки висували нескінчену кількість піхоти та бронегруп, які переважно знищувалися нашою артою, фпв-дронами, та танком. Звісно загальна картина на цьому напрямку була набагато ширше, особливо, коли ти спостерігаєш її на стрімах – кажуть, що наступ росіян був вчора масштабний. Але я бачив все це з розбитої траншеї, а там огляд не дуже, зате є багато інших відчуттів», – зазначив військовий.

Також режисер розповів детально, як отримав під час бою поранення.

«Ворожа піхота не змогла нас вибити, хоч й зажала на клаптику в 50 метрів. Конкурс в кого більше гранат продовжувався. Гул броні придавав ворогу впевненості, тому крики: «Здавайтесь!» лунали з обох флангів постійно. З 13 бійців в нас був один важко поранений, та декілька легких. Тоді ж уламок від підствольного ВОГа заліз мені під ребра. Стало зрозуміло, що ми не тільки не в змозі виконати задачу, а й не протримаємося до вечора. А потім ми побачили ворожу колону танків, яка їхала прямо на нас вдовж посадки. Їх було шість, обвішаних зверху піхотою як мавпами на деревах. Сказати, що мені стало страшно? Не зовсім так. Я просто чітко усвідомив, що це іде смерть. Єдине, що зміг скомандувати, це усім заховатися, сподіваючись, що нас не помітять, хоча я був впевнений, що вони їдуть само по нас. Головний танк вів хаотичну стрільбу по посадці, інші рухалися за ним вслід. Колона їхала повз нашої траншеї і ми почали стріляти по десанту останніх машин, бо труб вже не було. Екіпажі танків нас не помітили, а сидячі зверху орки не мали змоги їм повідомити про контакт. На краю посадки колона розвернулась та поїхала назад. Ми знов пострілялися з її десантом (з прикрим для деяких з них результатом), зрозумів, що можливо в цього противника інша задача, ніж пошук нашої групи. Потім був наказ про відхід», – написав кінорежисер.

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За словами Сенцова, йому разом з побратимами вчора дуже пощастило, проте попри усю статистику втрат окупантів, українці не до кінця розуміють, якою ціною ЗСУ даються ці результати.

«Нам пощастило. Нам багато разів пощастило в цей день. В тому числі, коли ми евакуювалися з цього оточення під прикриттям двох, приїхавши за нами бредляків. Але пощастило не усім, хто брав участь в цій операції. Ще не втрачається надія, що хтось з інших груп потрапив в полон, або блукає посадками – пошуки тривають. Сьогодні багато відео та статистики втрат ворога. Багато радощів, що ми знов наваляли супостатам. Але немає статистики, якими нам це дається жертвами. За кожною цифрою чиєсь життя, та зруйнований всесвіт рідних. Цей сум залишається переважно в сім'ях загиблих, та їхніх побратимів», – підсумував режисер.

Нагадаємо, український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр «Магура», отримав поранення на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 ОМБр «Магура», зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

Раніше Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт.

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Також український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу.