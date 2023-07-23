Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів
Перед аукціоном Притула розповідав, що Буданов довгий час не хотів продавати карту
фото: скріншот із відео

Кошти підуть на безпілотники для штурмовиків ГУР

Волонтер Сергій Притула продав на аукціоні карту з розділеною Росією, яка перебувала в кабінеті начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Її придбали 14 млн грн.

Стартова ціна за карту становила 400 тис. грн.

Отримані гроші спрямують на збір «Виявляємо та знищуємо» на 5 безпілотних комплексів EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Нагадаємо, в рамках цього збору фонд Притули планує за тиждень зібрати 120 млн грн.

Після того, як ставка перетнула позначку в 6 млн грн, за карту змагалися лише троє людей, які регулярно підвищували ціну. Як наслідок, найбільше запропонував учасник на ім’я Михайло.

Карту розділеної Росії в кабінеті Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На мапі чорним маркером обведені Курська і Бєлгородська області та Кубань.

Перед аукціоном Притула розповідав, що Буданов довгий час не хотів продавати карту, але погодився це зробити в рамках збору на безпілотні комплекси для розвідки.

Раніше український громадський та політичний діяч, волонтер, засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула повідомив про новий масштабний збір

Нагадаємо, що збір спрямують на потреби Головного управління розвідки МО України. Очільник розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію

Читайте також: Сергій Притула вразив сумою, яку в його фонд задонатили діти
Теги: гроші Сергій Притула

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент зустрічі з Валерією, яка вразила Притулу
Сергій Притула вразив сумою, яку в його фонд задонатили діти
28 грудня, 2022, 21:36
Освіта під час війни: Сергій Притула захистив магістерську та отримав диплом
Сергій Притула здобув диплом магістра (фото)
3 липня, 09:00
Волонтери планують зібрати 120 млн грн
Притула оголосив про новий мегазбір для української розвідки
19 липня, 08:24

Події в Україні

Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів
Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів
Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони
Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони
Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні
Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні
Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників
Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
Білий дім оцінив, скільки може тривати український контрнаступ
Білий дім оцінив, скільки може тривати український контрнаступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Що тепер скаже Онуфрій?
45K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
37K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
33K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
12K
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС
12K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту