Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів

Перед аукціоном Притула розповідав, що Буданов довгий час не хотів продавати карту

Кошти підуть на безпілотники для штурмовиків ГУР

Волонтер Сергій Притула продав на аукціоні карту з розділеною Росією, яка перебувала в кабінеті начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Її придбали 14 млн грн.

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Стартова ціна за карту становила 400 тис. грн.

Отримані гроші спрямують на збір «Виявляємо та знищуємо» на 5 безпілотних комплексів EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Нагадаємо, в рамках цього збору фонд Притули планує за тиждень зібрати 120 млн грн.

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Після того, як ставка перетнула позначку в 6 млн грн, за карту змагалися лише троє людей, які регулярно підвищували ціну. Як наслідок, найбільше запропонував учасник на ім’я Михайло.

Карту розділеної Росії в кабінеті Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На мапі чорним маркером обведені Курська і Бєлгородська області та Кубань.

Перед аукціоном Притула розповідав, що Буданов довгий час не хотів продавати карту, але погодився це зробити в рамках збору на безпілотні комплекси для розвідки.

Раніше український громадський та політичний діяч, волонтер, засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула повідомив про новий масштабний збір.

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Нагадаємо, що збір спрямують на потреби Головного управління розвідки МО України. Очільник розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію.