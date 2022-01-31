«Шатун» Зеленського. Влада почала викривати внутрішніх ворогів

Хто такий Юрій Голубан, якого підозрюють в організації заворушень?

У часи президентства Петра Порошенка великого галасу наробив так званий «план «Шатун». Він був нібито розроблений в Кремлі та націлений на внутрішню дестабілізацію. У 2022-му свій «Шатун» з’явився і у Володимира Зеленського.

Офіційний Київ демонструє відвертий скепсис щодо великого нападу Росії, про який волають на Заході, проте українська влада робить акцент на спробах підриву ситуації зсередини. Не так давно на Банковій вже бачили протести, що завершувалися навіть вандалізмом біля Офісу президента. Минулого тижня силовий конфлікт трапився і біля парламенту. І ось історія внутрішнього «Шатуна» отримала несподіване продовження.

31 січня глава МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні планувалися масові заворушення. Нібито їхніми організаторами мали стати особи з досвідом роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані із російськими спецслужбами. Ці підбурювачі планували зібрати тільки в Києві кілька тисяч осіб, які б організували акції біля Офісу президента з можливим кровополиттям, а далі ці заворушення перекинулися б на інші області – Сумську, Чернігівську, Черкаську та Полтавську. У МВС заявили, що загалом планувалося залучити близько п’яти тисяч осіб, і на це організатори отримали авансом понад мільйон гривень. На підтвердження цього були оприлюднені записи розмов людей, які планували масові заворушення із насиллям.

Глава Нацполіції Ігор Клименко та голова МВС Денис Монастирський заявили, що планувалися провокації одразу в кількох областях (скріншот з відео)

Глава Нацполіції Ігор Клименко запевняє, що загалом на організацію заходу учасники групи отримали понад 1 млн грн, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій, щоб координувати дії натовпу біля Офісу президента та бутафорську кров. Мала з’явитися навіть якась «сакральна жертва».

Ця інформація з’явилася майже одночасно з новиною про те, що Служба безпеки викрила мешканця Харкова, який збирав інформацію про розробку новітніх українських систем зброї для передачі Росії.

А вже за кілька годин стало відомо, що організатором можливих провокацій виявився експолковник поліції Юрій Голубан, який з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС та СБУ. Служив в АТО, був командиром роти спецпризначення при Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області.

«Справжній полковник»

Голубан – неординарний персонаж. Попри те, що він стільки років перебував в лавах правоохоронних органів, навколо його персони давно курсує багато неоднозначних історій. Так, кілька років тому Голубана запідозрили у вбивстві українських військових під час боїв у зоні Антитерористичної операції. Цю тему особливо активно супроводжував тодішній народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко, який називав Голубана сепаратистом і обурювався тим, що він продовжував працювати у правоохоронних органах. Голубан тоді навіть подавав на Луценка до суду з приводу розповсюдження недостовірної інформації.

Також Голубан, як «ветеран АТО», навіть якось потрапив до трибуни Верховної Ради, де розповідав, як зупиняв сутички на блокпосту біля Слов’янська за участю скандального екснардепа Володимира Парасюка. Одразу після цього тодішній президент Петро Порошенко нагородив його орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Голубан демонструє свій орден (фото: mvs.gov.ua)

Екснардеп Ігор Луценко був не єдиним з парламентарів, хто підозріло ставився до персони Голубана. Ексдепутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв розповідав з парламентської трибуни про відео, на якому Голубан зображений разом із ватажком батальйону бойовиків «Восток» Олександром Ходаковським напередодні нападу на українських військових під Карлівкою. Ходаковський підтвердив, що Голубан був його підлеглим, який «перебіг до ворогів», але останній назвав відео монтажем. У МВС також стали на бік свого співробітника: ексголова МВС Арсен Аваков заявив, що відео змонтоване, нагадав, що той отримав поранення, а тих, хто його звинувачує, назвав «безсоромними пиками». Але пообіцяв перевірити інформацію про Голубана, наголосивши, що той готовий пройти детектор брехні.

У2019 році Аваков заявив, що Голубан звільнений з Нацполіції, а розслідування щодо його зв’язків з сепаратистами триває. Проте справа так нічим і не завершилася.

І от несподіване продовження, яке фактично продовжує низку підозр щодо колишнього правоохоронця.

Залежний від…?

«Він брав участь у боях у складі батальйону «Восток» проти української армії, але потім просто втік, зрозумівши, що в «ЛНР» і «ДНР» у нього ніяких перспектив не буде, – розповідає «Главкому» Ігор Луценко, що свого часу викривав Голубана. – Потім з’явився в Авакова, де став важливим функціонером в МВС... Голубана знають і пам’ятають «донецькі», адже він спочатку був на тому боці, потім виявився тут… Він заробив земельну ділянку в Київській області, здається, квартиру отримав. Чому «сплив» зараз? Ця людина залежна. Тобто коли люди потрапляють на 100% залежність, їх ведуть, як ляльок. От сказав йому свого часу Аваков «вийти» у Верховну Раду – і він вийшов. Хоча багато чим ризикував, бо на нього було відкрито кримінальне провадження в СБУ. Але його тоді прикрили, хоча він тоді робив приблизно те саме, що йому закидають зараз. Тому я абсолютно не дивуюся, що Голубан зараз сплив у цій історії».

Чим завершиться історія з затриманим Голубаном цього разу – ще побачимо. Можливо, людина ні в чому невинна. На жаль, приклади, коли правоохоронці спішать із звинуваченнями, достатньо. Історія розслідування убивства журналіста Павла Шеремета – свіжа, але дуже темна пляма на репутації МВС.

Поки ж слідчі з’ясовують, хто ж насправді полковник Голубан, перед суспільством вчергове постало питання: скільки таких «сплячих» агентів при погонах в правоохоронних органах, причому навіть з нагородами героїв АТО? Команда ж Зеленського поступово переводить акцент з зовнішньої загрози на внутрішню.

Павло Вуєць, Михайло Глуховський, «Главком»