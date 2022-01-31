Засідання ООН щодо України, підготовка кривавих протестів, гучні затримання. 31 січня за хвилину

«Главком» підготував найважливіші новини за 31 січня

Рада безпеки ООН зібралася через загрозу російського нападу на Україну

Рада безпеки ООН в останній день січня провела засідання з приводу загрози вторгнення Росії в Україну. Засідання було скликане представником Сполучених Штатів Америки.

Заступник генерального секретаря ООН закликав Україну та Росію до деескалації та обрати дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.

США підтримали суверенітет та територіальну цілісність України та закликали Росію обрати шлях дипломатії. Водночас, як заявила представник США Лінда Томас-Грінфілд, Вашингтон та його партнери готові і до того, що Росія вибере шлях конфлікту. Вона зазначила, що Російська Федерація має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових.

«Тітушки», кров, провокації. Стали відомі деталі запланованих заворушень у Києві

Керівництво МВС у понеділок, 31 січня, провело терміновий брифінг з приводу затримання осіб, які, за даними правоохоронців, планували масові заворушення на території України.

Очільник МВС Денис Монастирський на брифінгу заявив, що сьогодні мали пройти акції протесту в столиці, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаських областях. Натомість Нацполіція затримала «групу осіб, які планували масові заворушення на території України».

Силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів.

За даними МВС, на організовану акцію мали б зібрати до 2000 осіб, з яких 1,5 тисячі мали б складати умовні «тітушки».

Згодом стало відомо, що силовики затримали скандального полковника Голубана у справі про «масові заворушення». За даними слідства, він може бути організатором, а також мав залучити до заворушень близько 200 осіб.

Окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили рибалку

Російські гібридні війська обстріляли околиці Світлодарська Донецької області та поранили місцевого мешканця. Подія трапилась близько 11:30. Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища.

Чоловіка було доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Мінцифри готує новий план виплат за вакцинацію

У Міністерстві цифрової трансформації обіцяють протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини. Про це сьогодні заявив голова відомства Михайло Федоров.

«Протягом тижня надамо детальний план щодо того, як це буде реалізовано. Ми хочемо зробити це максимально просто та зручно, щоб людям не потрібно було додатково десь реєструватися та подавати зайві запити», – заявив глава Мінцифри.

Міністр додав, що цю виплату можна буде отримати на ту саму картку «єПідтримки», на яку виплачується «ковідна тисяча».

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