ЄС надасть Україні допомогу на €1,2 млрд: перший транш – без додаткових умов

€600 млн Київ отримає відразу після завершення всіх необхідних процедур

Європейський союз надасть Україні перший транш на €600 млн без додаткових умов. Загальний обсяг виділеної макрофінансової допомоги становить €1,2 млрд. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. За словами Зеленського, рішення ЄС про виділення €1,2 млрд стало своєчасним сигналом для фінансових ринків і має сприяти підтримці стабільності української економіки.

«Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні», – підкреслив Зеленський.

Сторони також домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги в розмірі €600 млн буде виплачений без додаткових умов відразу після завершення всіх необхідних процедур.

Окремо було відзначено важливість забезпечення належного прогресу в питанні укладення угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.

Нагадаємо, у кінці жовтня Євросоюз виділив Україні черговий транш на €600 млн.

Пізніше виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.

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