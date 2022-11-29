Ще мінус 480 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Росія вже втратила в Україні 2911 танків

За добу українські вонїни знищили п’ять бойових машин та сім одиниць автомобільної техніки ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 380 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 88380 (+480) осіб ліквідовано;

танків – 2911 (+3) од;

бойових броньованих машин – 5866 (+5) од;

артилерійських систем – 1901 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО – 209 (+0) од;

літаків – 280 (+2) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);

крилаті ракети – 531 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од;

спеціальна техніка – 163 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 29 листопада Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.