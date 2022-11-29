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Ще мінус 480 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус 480 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Росія вже втратила в Україні 2911 танків
фото з відкритих джерел

За добу українські вонїни знищили п’ять бойових машин та сім одиниць автомобільної техніки ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 380 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 88380 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків – 2911 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 5866 (+5) од;
  • артилерійських систем – 1901 (+2) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 209 (+0) од;
  • літаків – 280 (+2) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 29 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 29 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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