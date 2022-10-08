Ще одне село на Херсонщині повернулося під контроль України

Адміністрація вже почала в Шевченківці роботу над відновленням мирного життя

Збройні сили України звільнили від рашистів окуповану Шевченківку у Херсонській області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

«Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом (Шевченківка, – ред.) знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей позаду», – йдеться в повідомленні.

Янушевич зазначив, що влада зараз готує деокуповані населені пункти на Херсонщині до зими. Адміністрація вже почала в Шевченківці роботу над відновленням мирного життя.

Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.