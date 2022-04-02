Путін нібито готовий незабаром зустрітися із Зеленським – Арахамія

Поки невідомо, коли і як відбудуться ймовірні перемовини м іж очільниками України та РФ

Ердоган вмовив главу Кремля на особисту зустріч президентів

Зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом. Подальша доля України, найімовірніше, обговорюватиметься на території Туреччини, в Анкарі. Такої думки дотримується голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія, заявив він у телеефірі марафону «Єдині новини».

«Вчора пан Ердоган дзвонив і нам, і російській стороні. Начебто Путін підтвердив йому, що готовий організувати зустріч із нашим президентом Зеленським. Ми поки що чекаємо: зрозуміло, що у нас немає ні дати, ні місця. Проте з найбільшою долею ймовірності зустріч відбудеться в Анкарі», – вказав політик.

Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

Сьогодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що в українській формулі про гарантії безпеки держави немає поняття «вето». Натомість формула передбачає ухвалення країнами-гарантами безпеки певного рішення, яке стає обов’язковим для виконання.

Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Як повідомлялося, вчора Зеленський поговорив з Ердоганом: йшлося про зустріч зі Путіним.

Тим часом Туреччина може стати гарантом безпеки України, але потрібно уточнити деталі.