Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 грудня

Триває 667-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі удари по Україні

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено.

Загалом за добу ворог завдав ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Торецьк, Авдіївка, Веселе, Новомихайлівка Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Преображенка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Як повідомлялося, українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, незважаючи на тиск росіян. За останню добу Збройні сили України відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.