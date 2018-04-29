Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)

На Івано-Франківщині група підлітків ледь не потрапила під колеса автоцистерни

У селищі Рожнятів Івано-Франківської області під колесами пожежної автоцистерни ледь не опинилась група підлітків. Водію-рятувальнику довелося вжити екстраординарних заходів, щоб цього уникнути. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua. «При слідуванні на пожежу шпана вискочила на дорогу, водій положив на бік бочку», - йдеться у цитованому



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На Івано-Франківщині група підлітків ледь не потрапила під колеса автоцистерни

У селищі Рожнятів Івано-Франківської області під колесами пожежної автоцистерни ледь не опинилась група підлітків. Водію-рятувальнику довелося вжити екстраординарних заходів, щоб цього уникнути. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

«При слідуванні на пожежу шпана вискочила на дорогу, водій положив на бік бочку», - йдеться у цитованому повідомленні співрозмовника.

У результаті ніхто не постраждав, після інциденту підлітки втекли.

Нагадаємо, 28 квітня сталася аварія на трасі «Київ -Черкаси» - в районі села Піщане в Золотоніського району на Черкащині. Об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості сталося зіткнення двох авто - джип Kyron і Lada. У результаті ДТП загинули чоловік і трирічна дитина. За попередньою інформацією, ДТП сталася через ями на дорогах.