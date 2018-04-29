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    Події в Україні

    Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)

    На Івано-Франківщині група підлітків ледь не потрапила під колеса автоцистерни
    У селищі Рожнятів Івано-Франківської області під колесами пожежної автоцистерни ледь не опинилась група підлітків. Водію-рятувальнику довелося вжити екстраординарних заходів, щоб цього уникнути. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua. «При слідуванні на пожежу шпана вискочила на дорогу, водій положив на бік бочку», - йдеться у цитованому
    • Вчора, 16:40
    • Розсилка

    На Івано-Франківщині група підлітків ледь не потрапила під колеса автоцистерни

    У селищі Рожнятів Івано-Франківської області під колесами пожежної автоцистерни ледь не опинилась група підлітків. Водію-рятувальнику довелося вжити екстраординарних заходів, щоб цього уникнути. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

    «При слідуванні на пожежу шпана вискочила на дорогу, водій положив на бік бочку», - йдеться у цитованому повідомленні співрозмовника.

    У результаті ніхто не постраждав, після інциденту підлітки втекли.

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    Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)
    Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)
    Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)
    Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)
    Щоб урятувати підлітків на дорозі, пожежному довелося пожертвувати автоцистерною (фото)

    Нагадаємо, 28 квітня сталася аварія на трасі «Київ -Черкаси» - в районі села Піщане в Золотоніського району на Черкащині. Об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості сталося зіткнення двох авто - джип Kyron і Lada. У результаті ДТП загинули чоловік і трирічна дитина. За попередньою інформацією, ДТП сталася через ями на дорогах.

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