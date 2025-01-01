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Втрати ворога станом на 1 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1043-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 1 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 січня втратила

  • особового складу – близько 790800 (+1250) осіб,
  • танків‒ 9672 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
  • артилерійських систем – 21532 (+4) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21131 (+50),
  • крилаті ракети  ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки – 32675 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3672 (+1)
Втрати Росії у війні на 1 січня 2025 року
Втрати Росії у війні на 1 січня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 січня

  • У Чорному морі одни ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 1 січня
Активність флоту окупантів станом на 1 січня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1043-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель втрати

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