Втрати ворога станом на 1 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 1 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 1 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 січня втратила:
- особового складу – близько 790800 (+1250) осіб,
- танків‒ 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
- артилерійських систем – 21532 (+4) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки – 32675 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 1 січня
- У Чорному морі одни ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
Нині триває 1043-й день повномасштабної війни в Україні.
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