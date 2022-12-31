Ракетний обстріл Хмельницького: Симчишин розповів деталі

У Хмельницькому пошкоджено житлові будинки, АЗС, комерційні об’єкти

Сьогодні вдень Хмельницький піддався рекетному обстрілу, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин в Facebook.

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«Друзі, маємо прильоти на території громади. Є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, АЗС, комерційні об’єкти. В частині міста перебої з електроенергією. Повітряна тривога триває. Деталі згодом. Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських окупантів у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

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Нагадаємо, на території Хмельницької області повітряна тривога почала лунати о 13:05. Приблизно через 50 хвилин у Хмельницькому пролунав вибух. Опісля наступний.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко спочатку повідомив, що внаслідок атаки постраждало двоє людей.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

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Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.