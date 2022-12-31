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Обстріл Києва: з'явилося відео госпіталізації японського журналіста

glavcom.ua
Обстріл Києва: з'явилося відео госпіталізації японського журналіста
фото з відкритих джерел

Під час обстрілу журналіст перебував у готелі, в який поцілила ракета

У Києві під час ракетного удару російських окупантів поранено японського журналіста Ватару Секіта. В соцмережах з'явилося відео госпіталізації журналіста.

Зазначають, що під час обстрілу журналіст перебував у готелі, в який поцілила ракета.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що пораненого у Києві японського журналіста звуть Ватару Секіта, він працює у виданні Асахі Сімбун. 

Обстріл Києва: з'явилося відео госпіталізації японського журналіста фото 1

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі через ракетну атаку загинув літній чоловік. Є також семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

 


 

 

"Пораненого у Києві японського журналіста звати Ватару Секіта. Він працює у виданні «Асахі Сімбун». Під час обстрілу він перебував у готелі, в який влучила ракета окупантів",- повідомляє Телебачення Торонто.

Теги: Віталій Кличко телебачення Торонто Антон Геращенко чоловік журналіст ракета відео

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