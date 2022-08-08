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ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Рашисти намагаються підтягувати резерви з окупованого Криму 
Генштаб

Ворог стягує сили, однак наші захисники наносять прицільні удари 

Ворог деморалізований через відсутність логістичного забезпечення на півдні України. Про це під час брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, просування ворога на суші півдня України дуже ускладнене, тому російські війська зосередилися на артилерійських і авіаційних ударах.

«Ми маємо орієнтири, де саме накопичена жива сила та техніка ворога на тимчасово окупованих територіях. Ворог наразі деморалізований через позбавлення логістичного забезпечення та фізичну неможливість воювати», – зазначила вона. 

За її словами, у ворога залишається не так багато альтернатив, тож вони намагаються підтягувати резерви з окупованого Криму, але здебільшого вони маніпулюють та розподіляють те, що вже завезено, з метою майбутнього ударного застосування.

Як відомо, в Чорному морі перебуває на постійній основі приблизно 10 одиниць корабельно-катерного складу російських сил, на бойовому чергуванні вони мають чотири носії ракет типу «Калібр» та один-два великих десантних кораблі. Сьогодні вранці з одного із таких підводних носіїв була спроба атакувати Україну ракетами, які збила наша ППО. 

Водночас функціонування зернових коридорів здійснюється за планом і під контролем координаційного центру. Проблем або провокацій поки не виявлено, проте Україна готова до подібних ситуацій. 

Як відомо, «керівник військово-цивільної адміністрації» Євгеній Балицький доручив провести «референдум» на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

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Теги: ЗСУ море

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