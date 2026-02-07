Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 7 лютого 2026 року

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, у Тверській області у РФ уражено завод, президент США Дональд Трамп підписав указ про нову стратегію експорту зброї та зроби нову заяву про закінчення війни.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 лютого:

Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками

фото з відкритих джерел

У ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, у повітряному просторі зафіксовано десятки груп БпЛА, які рухалися в різних напрямках, зокрема до західних областей та Київщини.

Харків

Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Наразі триває з’ясування наслідків атаки. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

Волинська область

У ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Романюк написав, що внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. На щастя, постраждалих немає.

Івано-Франківщина

Івано-Франківська області опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про групу крилатих ракет, що тримали курс безпосередньо на місто.

Вінниця

Вибухи пролунали у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон». Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила, що регіон перебуває під масованою атакою ворога.

Варто зазначити, що БпЛА досі літають на Україною. Наразі відомо, що певна група летить на Львівщину, також зафіксовано безпілотники на Чернігівщині.

Безпілотники атакували Тверську область

фото: соціальні мережі

У ніч на 7 лютого у Тверській області РФ було атаковано Редкинський дослідний хімічний завод.

Редкинський дослідний хімічний завод є одним із великих підприємств хімічної промисловості Росії. Завод спеціалізується на виробництві складних хімічних компонентів, зокрема добавок до палива, технічних хімікатів та спецреактивів.

Трамп підписав указ про нову стратегію експорту зброї

фото: The White house/Facebook

Нова політика президента США Дональда Трампа щодо продажу зброї передбачає, що угоди надаватимуть пріоритет американським інтересам шляхом використання іноземних закупівель та капіталу для нарощування американського виробництва та потужностей.

Указом, підписаним у п'ятницю, Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету співпрацювати з державним секретарем Марко Рубіо та міністром торгівлі Говардом Лутніком для створення каталогу продажів пріоритетних платформ і систем, які Сполучені Штати заохочуватимуть своїх союзників і партнерів купувати.

США нададуть Україні запчастини для військової техніки

Адміністрація Дональда Трампа дала згоду на продаж Україні партії комплектуючих для військової техніки.

Рішення було прийняте на тлі інтенсифікації російських обстрілів, які тривають попри проведення чергового раунду тристоронніх переговорів.

У Державному департаменті офіційно поінформували Конгрес про угоду вартістю $185 млн. Йдеться про постачання запасних частин «класу IX», необхідних для обслуговування американської техніки, що вже перебуває на озброєнні ЗСУ. Зокрема, пакет допомоги включає двигуни, трансмісії, гальмівні системи, колеса та шини.

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив про успішний хід переговорів стосовно мирного врегулювання в Україні. Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп зазначив, що «скоро дещо може відбутися». За словами американського лідера, наразі тривають активні та результативні розмови з представниками України та Росії.

