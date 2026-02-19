Головна Країна Суспільство
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
фото із відкритих джерел

Паніотто: «Суспільне ставлення до ідеї онлайн-голосування – негативне, близько 60% проти»

Референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому».

Володимир Паніотто вважає, що частиною кампанії тих чи інших кандидатів в президенти буде підтримка-непідтримка мирної угоди. «У такому випадку ставлення до мирної угоди буде залежати від довіри до цих політиків», – зазначив соціолог.

Також гендиректор Київського міжнародного інституту соціології переконаний, що більшість українців не володіє повністю ситуацією щодо наших справжніх можливостей. Паніотто звернув увагу на висновки соціологічного дослідження, які стосувалися того, чи має українська армія можливість для ефективного спротиву. «Наразі переважна більшість вважає, що росіяни дуже повільно просуваються і ми можемо так довго триматися. І ці українці виступають проти підписання мирної угоди ціною здачі Донбасу», – заявив Паніотто. 

Також генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології вважає, що розмежувати вибори та референдум не вдасться. «Ці події ми в будь-якому випадку не зможемо розмежувати. І тому, що це дуже дорого і технологічно важко, навіть в звичайних умовах. Навіть в США більшість таких опитувань проводиться під час виборів», – зауважив соціолог.

І тут, як вважає Паніотто, виникає проблема з самим перебігом голосування. 

«Я, наприклад, не уявляю, як без електронного голосування вдасться залучити до голосування наших біженців в Європі. А при цьому суспільне ставлення до ідеї онлайн-голосування – негативне, близько 60% проти. Опозиція ж при цьому буде казати про фальсифікації, тому мало хто повірить в результати цих виборів», – додав Володимир Паніотто.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський 15 лютого заявив, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

Глава держави наголосив на тому, що для проведення виборів в Україні насамперед потрібна безпека.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський начебто готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого.

За даними видання Financial Times, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка нібито почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Теги: вибори війна референдум Володимир Зеленський

